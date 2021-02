Gamestop vola di nuovo in Borsa, ora anche in Europa

Il caso GameStop continua a tenere banco per i suoi forti elementi di unicità e per la sfida, partita da un subreddit, che rappresenta agli operatori istituzionali del mercato. Il titolo, quotato sul Tradegate tedesco, è infatti schizzato a 167 dollari dai 91,7 dollari di ieri, con un'impennata dell'82%.

Caso GameStop: una sfida agli operatori di mercato e una vittoria di Reddit

GameStop vola ancora in Borsa, dunque, e non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Ieri a New York il rialzo è stato del 104%, sulla scia del ricambio dirigenziale che ha visto l'uscita del chief financial officer Jim Bell per divergenze sulla strategia della società. Le dimissioni di Bell saranno effettive dal mese di marzo.

Bell è entrato in contrasto già dal 2019 con il maggiore azionista dell'azienda, Ryan Cohen, che ha criticato la sua direzione dell'azienda per non aver imboccato per tempo la transizione verso le vendite digitali. Ryan Cohen, ex ceo del gigante del cibo per animali Chewy, è diventato il maggiore azionista di GameStop durante l’estate e ha iniziato a lavorare sul consiglio di amministrazione in modo tale da poter controllare la maggioranza dei seggi.

Tuttavia, il caso GameStop non è strettamente inerente alle strategie dell'azienda. Parte nello scorso gennaio, quando le azioni GameStop hanno visto un rialzo del 1.000% fino a 400 dollari per azione dopo che nel subbreddit WallStreetBets qualcuno ha iniziato a incentivare l'acquisto in massa del titolo. Si è presto trasformata in una sorta di crociata contro lo strapotere della finanza nel poter affossare un titolo azionario con manovre di tipo ribassista.

Naturalmente non si è trattato di investimenti proficui per i sostenitori di GameStop, che nel giro di qualche settimana hanno visto il titolo precipitare a soli 40,59 dollari per azione. Però, sono riusciti a mandare un segnale al mondo dell'alta finanza, portando peraltro a perdite diffuse tra i cosiddetti “short sellers” (venditori allo scoperto) di GameStop. Abbiamo spiegato qui cosa esattamente è accaduto.

Il caso GameStop al Super Bowl

È stata una vittoria anche, e soprattutto, di Reddit, il sito di social news e intrattenimento fondato nel 2005 da Steve Huffman, Alexis Ohanian e Aaron Swartz. Che ha voluto suggellare il momento di gloria pagando uno spot di 5 secondi in occasione del Super Bowl, il principale evento mediatico dell'anno dove ogni messaggio pubblicitario ha grande risonanza internazionale e costi molto elevati (si parla di oltre 5 milioni di dollari per 30 secondi).

Per lo spot, Reddit ha usato una grafica simile al look dei tipici forum del sito, mostrando nove righe che si concludono con questo messaggio: "Le cose importanti accadono quando le persone si radunano attorno a qualcosa a cui tengono veramente". Nella prima parte del messaggio, invece, si specificava che l'azienda ha voluto spendere l'"intero budget di marketing" a disposizione per la breve apparizione. Ovviamente era impossibile leggere tutte le nove righe in soli 5 secondi, ma lo spot ha avuto sulla rete un'eco talmente vasta che molti lo hanno ricondiviso portandolo all'attenzione di tantissima gente.

"Forse sarai la ragione per cui i libri di testo sulla finanza devono aggiungere un capitolo sui “tendies" si leggeva ancora nello spot (con il termine "tendies" si indicano i frequentatori di Reddit).