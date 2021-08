Gamescom 2021: da Forza Horizon 5 a xCloud, tutti gli annunci di Xbox

La nuova edizione della Gamescom di Colonia è stata inaugurata da Microsoft con la press conference di Xbox. L'evento teutonico, che quest'anno propone un format esclusivamente digitale, ha così visto la prima infornata di annunci e trailer: protagonista assoluto Forza Horizon 5, gioco per cui è stato riservato un trattamento speciale nell'evento confezionato dal colosso di Redmond. Spazio anche a xCloud, con novità molto ghiotte per il servizio di cloud gaming.

Xbox @ Gamescom: i giochi della conferenza Microsoft



Microsoft ha preparato un evento tutt'altro che sorprendente, limitandosi a mostrare i titoli più solidi della sua imminente line-up. Tra questi spicca Forza Horizon 5, ultima fatica del talentuoso team di Playground Games, che si divide tra i lavori sul nuovo simulatore di guida e quelli sull'attesissimo reboot di Fable. Per quanto concerne Horizon, sono stati condivisi i primi otto minuti di gameplay della campagna, i quali ci hanno permesso di dare uno sguardo ravvicinato al setting - il gioco è ambientato nel cuore del Messico - e alle 'cover car' scelte per il nuovo capitolo: parliamo della Mercedes-AMG ONE e della Ford Bronco Badlands 2021.

In aggiunta, per i fan del racing game Microsoft ha realizzato un esclusivo controller wireless a tema Forza Horizon 5, una coloratissima periferica compatibile con le console Xbox e con PC. Acquistando il controller si otterrà anche un esclusivo DLC che include un'auto, item cosmetici e una emote con cui celebrare le proprie vittorie. Il controller limited edition - che potete già preordinare sullo store di Microsoft - sarà disponibile all'acquisto dal prossimo 9 novembre.

Un piccolo spazio della conferenza è stato dedicato a Age of Empires IV, ultima iterazione del popolare strategico in tempo reale. Il team di sviluppo ci fa sapere che una nuova componente narrativa sarà disponibile sin dal day one: si tratta di Hands on History, una serie di 28 filmati sbloccabili attraverso cui storici ed esperti offriranno interessanti approfondimenti sul modo in cui le persone vivevano, combattevano e governavano in passato.

Presenti all'evento anche gli sviluppatori di Techland, team polacco al lavoro su Dying Light 2. Il survival horror è tornato a mostrarsi in azione con nuove sequenze di gameplay in cui possiamo ammirare gli spettacolari combattimenti a mani nude e, per la prima volta, il nuovo sistema di modifica delle armi che consentirà ai giocatori di personalizzare il proprio arsenale e adattarlo a situazioni specifiche. Techland ha inoltre condiviso ulteriori dettagli circa la componente esplorativa, che, a quanto pare, trarrà grande vantaggio dalle nuove meccaniche di parkour.

Double Fine Productions è intervenuta all'evento di Xbox per annunciare il lancio di Psychonauts 2, previsto per oggi (25 agosto). Già acclamato dalla critica internazionale, il sequel del colorato platform diretto da Tim Schafer riceve un nuovo trailer. Lo stesso Schafer ci ha ricordato che Psychonauts 2 è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass: tutti gli utenti abbonati al servizio di Microsoft possono riscattarlo senza costi aggiuntivi, su console e PC.

Il prossimo 7 settembre, i giocatori di Microsoft Flight Simulator accoglieranno il World Update VI. L'aggiornamento celebra la Germania, l'Austria e la Svizzera con nuove immagini aeree, mappe ad alta risoluzione e inedite ricostruzioni 3D delle città più note. Verranno inoltre introdotti nuovi veicoli, come l'aereo Junkers JU-52 e il VoloCity Air Taxi, quest'ultimo disponibile a novembre. Annunciata anche la partnership con RARA (Reno Air Racing Association).

Altri due titoli Xbox si aggiornano con nuovi contenuti di gioco. Parliamo di Sea of Thieves e State of Decay 2: il primo, sviluppato da Rare, riceve un vivace set di navi a tema Borderlands, progettato in collaborazione con Gearbox Software; il brutale survival di Undead Labs accoglie invece Trumble Valley, la mappa originale del primo State of Decay, completamente rimasterizzata in occasione dell'imminente aggiornamento Homecoming, in arrivo il 1 settembre.

Tornando a parlare di Xbox Game Pass, Humble Games ha annunciato una partnership con Microsoft che porterà all'imminente lancio di una nuova line-up di indie su Xbox One e Xbox Series X|S. Questi giochi, sviluppati da piccoli team indipendenti che collaborano con Humble Games, saranno disponibili sin dal day one tramite Xbox Game Pass.

xCloud: il cloud gaming arriva su Xbox Series X|S e Xbox One



Uno degli annunci più rilevanti della press conference Xbox riguarda xCloud, il servizio di cloud gaming già disponibile sui dispositivi mobile e, dallo scorso giugno, su PC - in versione Beta. Microsoft annuncia l'arrivo del servizio sulle console casalinghe, ovvero su Xbox One e sulle più recenti Series X e Series S, il che consentirà ai membri di Xbox Game Pass UItimate di accedere a una vasta selezione di titoli giocabili direttamente dal cloud.

Sono più di 100 i giochi inclusi nel catalogo di xCloud: dai già menzionati Microsoft Flight Simulator a Sea of Thieves, passando per The Medium. Basterà esplorare il menu dedicato a Xbox Game Pass, cercare i giochi con l'icona della nuvola (xCloud), avviare il gioco e godersi l'esperienza, senza dover ricorrere a lunghi download o installazioni.

Il supporto a xCloud verrà rilasciato entro la fine dell'anno sulle console Xbox. Gli utenti iscritti al programma Xbox Insider di Microsoft potranno testare per primi le funzionalità del servizio a partire dal prossimo autunno. Per garantire la migliore esperienza possibile su console, i giochi di xCloud supporteranno una risoluzione massima di 1080p e i 60 fotogrammi al secondo, proprio come su PC e sui dispositivi mobile (Android e iOS).