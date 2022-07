Games With Gold, Microsoft annuncia: stop ai giochi Xbox 360 da ottobre

A partire da ottobre il servizio Games with Gold di Xbox (garantisce giochi gratis agli abbonati al servizio Live Gold) non includerà più titoli per Xbox 360. In una mail diretta ai propri clienti Microsoft ha dichiarato di aver raggiunto il limite di capacità all'aggiunta di nuovi giochi Xbox 360 al servizio.

"Dal primo ottobre 2022 i giochi mensili forniti ai membri Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold tramite Games with Gold non includeranno più giochi Xbox 360", si legge nella missiva. "Abbiamo raggiunto il limite della nostra capacità di portare i giochi Xbox 360 nel catalogo; tuttavia, Games with Gold continuerà a includere emozionanti titoli Xbox One e sconti esclusivi ogni mese".

"Ciò non influirà sui giochi Xbox 360 che hai scaricato prima di ottobre 2022. Tutti i titoli Xbox 360 che riscatti tramite Games with Gold prima di tale data possono essere conservati sul tuo account Xbox, indipendentemente dal fatto che continui l'abbonamento".

Il focus di Microsoft è sempre più su Xbox Game Pass e nella produzione di nuovi titoli per le console di nuova generazione: lo stop non stupisce più di tanto e non dovrebbe destabilizzare più di tanto la fan base.