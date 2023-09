Gamer Training: da Samsung un programma di formazione per migliorare nei videogiochi

Samsung presenta quello che definisce "un innovativo programma di formazione" destinato a tutti i giocatori che vogliono migliorare le loro performance. Come parte dell'iniziativa, il Game Portal Samsung ‘Embrace your game’ e il canale YouTube Samsung offriranno contenuti tra cui approfondimenti e guide create da giocatori professionisti e content creator. Verranno, inoltre, organizzate sessioni di formazione interattive, workshop video e tutorial, mentre diversi tipi di materiali dedicati ai gamer di tutte le categorie saranno messi a disposizione. Non mancheranno le anteprime dei più recenti prodotti e delle ultime tecnologie per il gaming di Samsung.

In particolare, la sezione Level Up Gamer Training della piattaforma avrà un focus molto pratico con suggerimenti, consigli e segreti sul modo migliore per sconfiggere tutti i boss in Diablo Immortal e su come crescere come giocatore in World of Warcraft. Alcuni giocatori professionisti e creator molto seguiti saranno presenti in Level Up, tra cui QueenE, AnnacakeLIVE, LittleMoTAC e Rage Darling.

Ci sarà anche una sezione Hardware di Gamer Training che offrirà consigli personalizzati in base al tipo di giocatore sui migliori monitor, smartphone e altri prodotti per ottimizzare il proprio set up di gioco. Questi suggerimenti potranno spaziare dalla semplice ricerca del miglior monitor gaming alla costruzione di un PC personalizzato da zero, partendo dal cambio di GPU fino alla scoperta delle migliori schede SSD. La piattaforma conterrà informazioni rilevanti per tutti i tipi di impianti di gioco, che si tratti di PC o di console con cui dilettarsi sul divano. L'esperto in ambito hardware è Alex Brooks di TechFlow.

I prodotti "Embrace your game" includono alcuni dei dispositivi di maggior successo di Samsung come il monitor Odyssey OLED G9, Galaxy S23 Ultra e il TV Neo QLED 4K 65" QN90C con tecnologia Quantum Matrix con Mini LED per creare un'immagine nitida. Il processore Neural Quantum 4K utilizza l'intelligenza artificiale e 20 reti neurali per ottimizzare suono, luminosità, colore e dettagli.