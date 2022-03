Gaben come Babbo Natale: le prime Steam Deck consegnate dal presidente di Valve

È stata una lunga attesa, ma alla fine Steam Deck ha visto la luce. La 'console portatile' di Valve, su cui è possibile riprodurre i giochi PC, è ufficialmente in vendita e le prime unità stanno per approdare nelle case dei giocatori che hanno effettuato il preordine. Le spedizioni partono oggi, lunedì 28 febbraio, ma a quanto pare alcuni utenti hanno ricevuto il proprio ordine in leggero anticipo, merito di un corriere eccezionale: è Gabe Newell, fondatore e presidente di Valve Corporation, che si è preso la briga di visitare alcuni clienti americani per consegnare le tanto agognate console.

Steam Deck consegnate da Gabe Newell in persona

Su Reddit, l'utente bitfidder01 racconta una storia decisamente curiosa: l'uomo afferma di aver ricevuto una mail "sospetta" che segnalava la consegna anticipata della sua Steam Deck. Dopo aver chiesto alla moglie di attendere eventuali consegne, il corriere si è effettivamente presentato alla porta del giocatore: "Mike è a casa?". La donna risponde di no e ritira il pacco, interrogandosi circa la presenza di una troupe che stava riprendendo la consegna. Attraverso la videocamera del citofono è stato possibile 'identificare' il misterioso corriere: era Gabe 'Gaben' Newell

Quella raccontata da bitfidder01 potrebbe sembrare un'assurdità, ma un altro utente è stato testimone dello stesso evento. SeattleRainPidgeons aveva avvistato una troupe che si stava dirigendo verso la casa dei suoi vicini: il coinquilino ha riconosciuto Gaben, il che ha spinto i ragazzi a correre a salutare il loro idolo. "[...] Abbiamo urlato 'Ciao Gabe!'. A quel punto ci ha chiesto quante persone vivessero in casa, è tornato al suo furgone e ci ha regalato una Steam Deck a testa".

Insomma, Newell non si è limitato a consegnare le Steam Deck già preordinate, ma ha persino regalato il device a chi non aveva effettuato il preorder. Anche la testimonianza di SeattleRainPidgeons arriva con una foto, che in questo caso ritrae una custodia per Steam Deck autografata dall'eccentrico presidente di Valve Corporation.

La costante presenza dei cameraman durante le suddette consegne suggerisce l'imminente arrivo di una campagna promozionale dedicata a Steam Deck e al relativo lancio. Non ci è dato sapere quali e quanti quartieri americani ha visitato Newell nel suo esclusivo giro di consegne.

Valve ha celebrato il lancio globale della sua console portatile con un trailer che ne esalta le caratteristiche tecniche, così come i giochi che potranno essere riprodotti sul dispositivo. Ricordiamo che il device, progettato in collaborazione con AMD, è paragonabile a un laptop da gaming e pertanto è in grado di riprodurre i giochi inclusi nella propria libreria Steam; questa pagina raccoglie i titoli 'verificati' che possono offrire un'esperienza di gioco ottimale su Steam Deck.

Tra i titoli mostrati nel trailer di lancio troviamo il più recente Elden Ring di FromSoftware, ma ci sono anche Deathloop, Forza Horizon 5, Ghostrunner e tanti altri giochi di ultima generazione. Non mancano, ovviamente, grandi classici Valve come Portal, Half-Life e Left 4 Dead 2.