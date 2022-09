Furto di contenuti GTA 6: scatta il primo arresto in UK

C'è grandissima attesa per il lancio ufficiale di Grand Theft Auto 6 e nonostante gli sforzi messi in atto per evitare spoiler, Rockstar si è vista rubare immagini, video, ma anche parte del codice sorgente della nuova puntata della famosa saga. La software house aveva nei giorni scorsi ammesso il furto, ma fatto sapere che si è trattato di "filmati provenienti da una versione di sviluppo iniziale" .

GTA 6: ancora nessun dettaglio ufficiale sul lancio

Stando alle dichiarazione di Rockstar, il leak non pregiudicherà l'iter di sviluppo di GTA 6. Sempre in base alle informazioni rilasciate, il gioco verrà presentato "quando sarà pronto", il che evidenzia come manchi ancora molto al completamento dello sviluppo. A livello ufficiale, di fatto, Rockstar non ha ancora divulgato alcun contenuto o la possibile data di rilascio ufficiale di GTA 6.

Furto a Rockstar e Uber connessi? Potrebbe esserci lo zampino di Lapsus$

Gli indizi sull'identità del hacker che ha sottratto i dati si sono subito concentrati in direzione di un giovane programmatore britannico e ora la polizia di Londra ha effettuato un primo arresto. La misura cautelare è scattata per un 17enne dell'Oxfordshire. La polizia ha rifiutato di rilasciare dettagli sull'arresto e sul fatto che esso sia o meno legato al furto di contenuti di GTA 6, ma recentemente lo stesso organo aveva messo sotto custodia sette teenager appartenenti al gruppo Lapsus$, gruppo che, dai primi report, sembra coinvolto anche nel security breach ai danni di Rockstar.

Inoltre l'arrestato sarebbe anche dietro l'attacco che ha portato all'intrusione dei sistemi informatici di Uber: sarebbe stato proprio lui a dirlo, vantandosene in un forum.