Grand Theft Auto 6: Rockstar ha confermato il furto di contenuti

Rockstar Games ha confermato di aver subito una violazione di sicurezza ai server su cui custodiva diversi contenuti inerenti lo sviluppo del futuro Grand Theft Auto 6. Informazioni e contenuti riservati sono stati scaricati e resi pubblici sulla rete, tra questi immagini e video, oltre che una parte del codice sorgente.

In un messaggio pubblicato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, come prevedibile Rockstar ha fatto sapere che si è trattato di "filmati provenienti da una versione di sviluppo iniziale" e si è affrettata a sottolineare che il leak non pregiudicherà l'iter di sviluppo di GTA 6. Inoltre, si aggiunge che il gioco verrà rilasciato "quando sarà pronto", il che evidenzia come manchi ancora molto al completamento dello sviluppo. A livello ufficiale, di fatto, Rockstar non ha ancora divulgato alcun media o la possibile data di rilascio di GTA 6.

Secondo i filmati trapelati, il gioco è stato sviluppato e testato con GPU GeForce GTX 1080, 2080 SUPER, RTX 3060 e RTX 3080. Alcuni video sono ancora disponibili e confermano che il gioco è ambientato a Vice City e uno dei protagonisti è un personaggio femminile.

Oltre a queste informazioni, sono state divulgate le prime informazioni sull'autore del furto di contenuti. Sono stati proprio i suoi "colleghi" del team Lapsus$ a fornire i dettagli che possono consentire di risalire alla sua identità. Si tratterebbe di un giovanissimo programmatore di 16 anni di nazionalità britannica. In passato, ha già realizzato attacchi su vasta scala con furto di dati sensibili di proprietà di aziende di rilevanza internazionale, ed è già stato arrestato per queste azioni. Resterà da vedere se la sua identità diventerà pubblica e se Rockstar lo citerà in giudizio direttamente.