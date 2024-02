FSR 3 rimosso a poche ore dal lancio: Nightingale non supporterà l'upscaling di AMD, ecco perché

Con un aggiornamento sul sito del gioco, gli sviluppatori di Inflexion Games hanno reso noto che il nuovo cooperativo online, Nightingale, non supporterà FSR 3 al lancio. Nonostante il titolo avrebbe dovuto supportare tutte le più recenti tecnologie di upscaling, a pochi giorni dall'uscita, gli sviluppatori hanno scelto di rimuovere FSR 3 con AFMF (AMD Fluid Motion Frames).

La scelta è dovuta ai problemi di stabilità che generava la tecnologia di AMD: il gioco si arrestava in maniera anomala. L'aspetto più interessante è che i crash avvenivano a prescindere dall'attivazione della funzionalità, quindi anche senza utilizzare FSR 3, ragione per cui il supporto è stato completamente rimosso dalla release finale.

Rimane confermato, invece, il supporto al DLSS 3 di NVIDIA e all'XeSS di Intel, uno svantaggio significativo per i possessori di schede video AMD. Da un lato, il DLSS è appannaggio esclusivamente delle schede video di NVIDIA, dall'altro XeSS può essere sfruttato in maniera completa solo dai possessori di schede video Intel, seppur sia compatibile anche con l'hardware di altri produttori.

Si tratta di una situazione piuttosto peculiare: la rapida adozione di FSR rispetto alle soluzioni concorrenti è dovuta proprio alla sua completa compatibilità con qualsiasi hardware e alla sua natura open source che lo rendono una soluzione più veloce, versatile e flessibile da implementare. Non è chiaro al momento perché il team di sviluppo abbia incontrato problemi a integrare FSR 3 in Nightingale, ma sicuramente AMD correrà in soccorso per ripristinare la situazione.

Nel frattempo, lo studio ha chiarito che sta lavorando con diversi partner esterni per reintegrare la funzionalità più avanti. Stando ai test condotti finora, FSR con AFMF riesce fornire fino all'80% in più di prestazioni in Nightingale, un valore che i giocatori in possesso di hardware più datato non possono di certo trascurare.