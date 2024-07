Freeaim VR Shoes: ecco le scarpe omnidirezionali per correre sul posto

La startup angloamericana Freeaim ha presentato le VR Shoes, scarpe che consentono di camminare e correre sul posto per la realtà virtuale. La società conta di proporne una versione definitiva per soli 1.000 dollari, un prezzo nettamente più accessibile rispetto ai tapis roulant.

La startup angloamericana Freeaim ha presentato le prime scarpe che sostituiscono i tapis roulant omnidirezionali per la realtà virtuale: VR Shoes. Una versione per sviluppatori è già disponibile alla vendita al prezzo di 4.999 dollari, ma la società prevede di immettere sul mercato una variante consumer per circa 1.000 dollari.

I vantaggi risultano evidenti già ad un primo sguardo: le scarpe per la realtà virtuale sono nettamente più compatte di un tapis roulant e non richiedono un'imbragatura. Inoltre, se venissero proposte effettivamente a un prezzo intorno ai 1.000 dollari, sarebbero anche molto più accessibili.

Cinque i principali vantaggi che la startup elenca sul proprio sito:

Sensazione naturale : le scarpe risultano comode e naturali dopo appena 10 minuti di utilizzo e consentono di effettuare qualsiasi movimento, inclusi i passi laterali

: le scarpe risultano comode e naturali dopo appena 10 minuti di utilizzo e consentono di effettuare qualsiasi movimento, Sicurezza : le scarpe danno la sensazione di camminare su un tapis roulant da palestra, non rotolano, non scivolano e includono sistemi di sicurezza sia hardware che software per la massima stabilità durante l'utilizzo

: le scarpe danno la sensazione di camminare su un tapis roulant da palestra, non rotolano, non scivolano e includono sistemi di sicurezza sia hardware che software per la massima stabilità durante l'utilizzo Area di gioco ridotta: lo spazio necessario all'uso delle VR Shoes è di appena 2 m2 consentendo praticamente a chiunque di poterle utilizzare anche in un piccolo salotto o in camera

Inoltre, come accennato all'inizio, risultano molto più compatte, comode da riporre in un cassetto o in un armadio – così come in una scarpiera, ovviamente – e decisamente più economiche di un tapis roulant omnidirezionale.

Da non trascurare è anche la versatilità: le VR Shoes saranno compatibili con qualsiasi visore supportato da Steam VR e possono essere utilizzate in qualsiasi gioco includa ambienti camminabili.

Per quanto le destinazioni d'uso siano diverse, praticamente opposte, il design ricorda le Moonwalkers mostrate qualche mese fa da Shift Robotics, il cui prezzo di 1.400 dollari in effetti è in linea con la roadmap di Freeaim. Sarà interessante vedere lo sviluppo di quello che inizia ad apparire come un settore destinato ad espandersi: le scarpe robotizzate.