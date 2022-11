Forza Horizon 5: NVIDIA DLSS, AMD FSR e ray tracing con l'ultimo update

Nella giornata di oggi Microsoft distribuirà il nuovo aggiornamento Donut Media per Forza Horizon 5 con numerose novità dal punto di vista grafico. La più rilevante è senza dubbio l'introduzione di NVIDIA DLSS Super Resolution e AMD FSR su PC per massimizzare il frame rate senza rinunciare alla qualità dell'immagine.

In particolare, il titolo supporta la versione 2.2 di AMD FSR, l'ultima rilasciata dalla società statunitense, e consentirà di riprodurre immagini 4K partendo da un rendering in 1080p nativo. Per quanto riguarda invece il DLSS di NVIDIA, Microsoft aggiungerà il supporto alla versione 2.4 che può essere abilitato sull'intera gamma di schede video GeForce RTX. Non manca nemmeno il DLAA per migliorare l'anti-aliasing con l'IA. Nessun supporto al DLSS 3.0, la tecnologia di upscaling per ora esclusiva delle GeForce RTX 4000, ma potrebbe arrivare in futuro.

Aggiornate anche le capacità in ray tracing che adesso prevedono due nuove modalità: Ultra ed Extreme che abiliteranno i riflessi in tempo reale non solo per il veicolo del pilota, ma anche per le vetture controllate dall'IA.

Inoltre, sarà possibile utilizzare il ray tracing anche nelle fasi di free-roaming e in gara. Per quanto riguarda le modalità Media e Alta, invece, nulla cambia e saranno accessibili solo in Forzavista. Per usufruire della nuova esperienza, tuttavia, la configurazione dovrà rientrare nella categoria "Ideal Specs" riportata nella tabella sopra. Microsoft sottolinea che in alcuni scenari la risoluzione dei riflessi sarà dimezzata rispetto a quella nativa in base allo schema seguente.