Fortnite: un giocatore raggiunge il livello più alto al mondo senza mai combattere

Il battle royale di Epic Games è ormai al centro delle notizie più assurde legate al mondo dei videogiochi. Da un recente report scopriamo ad esempio che, con Fortnite, lo studio statunitense incassava ben 3000 euro ogni 60 secondi. Sono certamente dati impressionanti, ma le 'gesta' di alcuni giocatori ci lasciano ancora più allibiti.

Parliamo del caso di Talocan, un veterano di Fortnite che è stato in grado di raggiungere il livello più alto al mondo, senza aver mai attaccato un singolo avversario.

Fortnite: come arrivare al livello 520 in maniera 'pacifica'

Nei tipici battle royale è davvero difficile evitare gli scontri con gli altri giocatori. Del resto parliamo di sparatutto ambientati in vasti mondi aperti, dove 100 (PUBG) o persino 150 partecipanti (Warzone) si danno battaglia senza esclusione di colpi. Come ha fatto, dunque, un giocatore di Fortnite a conquistare il più alto livello mai raggiunto rinunciando alle armi?

Come spiega lo stesso Talocan, protagonista di questa vicenda, il metodo è piuttosto semplice.

L'utente, tutt'altro che interessato alla cosiddetta 'Vittoria Reale', non ha dovuto fare altro che avviare ogni partita in modalità Rissa a Squadre (Team Rumble) puntando alla solita zona d'atterraggio, ovvero Foschi Fumaioli. Una volta atterrato, Talocan si dedica esclusivamente alla raccolta del loot, aprendo tutte le casse presenti nella zona e collezionando le scatole di munizioni.

Ripetendo questo essenziale processo per circa 16 ore al giorno, il giocatore è stato in grado di raggiungere il livello 520 di Fortnite, un record assoluto per la classifica globale del battle royale. Talocan avrebbe inoltre ottenuto tutte le skin Oro della Stagione 2: pensate, la più ambita si sblocca al raggiungimento del livello 340. Inutile dire che, per una simile impresa, servirebbe tanta dedizione e un bel po' di tempo libero.

L'ultimo annuncio riguardante Fortnite anticipa la sua futura release su PS5 e Xbox Series X, dove il titolo di Epic supporterà anche il nuovo motore grafico della compagnia, tale Unreal Engine 5.