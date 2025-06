Borderlands 4: ufficiali prezzi, edizioni e requisiti per PC

Con il lancio previsto per il 12 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (arriverà in seguito anche su Nintendo Switch 2), Borderlands 4 entra nella fase cruciale della campagna promozionale. Gearbox Software e 2K Games hanno ufficializzato l'apertura dei preordini, oltre alle diverse edizioni del gioco, dei relativi prezzi e dei requisiti di sistema per la versione PC.

La versione base del gioco è disponibile a 69,99€ su PC (Steam ed Epic Games Store) e a 79,99€ su console. I giocatori possono scegliere tra tre edizioni: Standard, Deluxe e Super Deluxe. La Deluxe Edition include il Bounty Pack Bundle (Pacchetto Taglia), che comprende quattro DLC post-lancio con nuove missioni, boss, aree esplorabili, veicoli e skin (99,99€ su PC / console). La Super Deluxe Edition contiene inoltre i pacchetti Ornate Order (Ordine Ornamentale) e Vault Hunter (Pacchetto Cacciacripta), con nuovi personaggi, missioni principali e secondarie, regioni inedite e contenuti cosmetici (129,99€ su PC / console).

Borderlands 4 è basato sul motore grafico Unreal Engine 5 e farà uso della tecnologia anti-tamper Denuvo al lancio, come già avvenuto per il capitolo precedente, oltre a un nuovo DRM denominato Symbiote di cui ancora non si hanno dettagli. Le specifiche minime per la versione PC prevedono un processore Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 2700X, 16 GB di RAM, una GPU RTX 2070 o RX 5700 XT, e almeno 100 GB di spazio libero su SSD. Per un'esperienza ottimale, Gearbox consiglia un Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB di RAM e una scheda video RTX 3080 o RX 6800 XT.

David Ismailer, presidente di 2K, ha elogiato il lavoro di Gearbox, definendo Borderlands 4 "un'avventura tripla A che evolve il gameplay e la narrazione restando fedele allo spirito originale della serie". Pitchford ha definito il gioco come "una lettera d'amore per i fan" e un "punto di partenza ideale" per chi si avvicina per la prima volta alla saga.