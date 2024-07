Fortnite torna su iOS, ma viene rimosso da Samsung Galaxy Store a causa del side-loading

Il Digital Market Act ha imposto ad Apple di aprire iOS agli store alternativi nel continente europeo, e in questo contesto Epic Games ha annunciato la sua nuova strategia per gli store alternativi su iOS e Android, ma al contempo boicotta Samsung.

Con un post sul suo sito ufficiale,ha delineato le sue intenzioni per i prossimi mesi recependo l'. Per effetto di questa decisione,edin tutto il mondo. Questa mossa non è solo una vittoria per Epic, ma anche un plauso agli store alternativi che stanno emergendo, specialmente su iOS.

Epic ha specificato che le nuove condizioni su iOS in UE saranno vantaggiose per gli sviluppatori, con una commissione del 12% per i pagamenti elaborati tramite l'Epic Games Store e una commissione dello 0% per i pagamenti tramite piattaforme di terze parti. Questo approccio mira a incentivare gli sviluppatori a utilizzare gli store alternativi, il che è particolarmente gradito da Epic.

La concorrenza tra store dovrebbe portare a una maggiore competitività dei prezzi, a beneficio sia degli sviluppatori che degli utenti finali. Epic, in qualità di sviluppatore di giochi, prevede di portare alcuni dei suoi titoli più popolari su AltStore per iOS nell'Unione Europea, con ulteriori annunci attesi per altri store alternativi.

Nel frattempo, tuttavia, Samsung ha introdotto una funzione denominata Auto Blocker, che blocca l'installazione di app da store alternativi sui suoi dispositivi Android, il che sembra andare in direzione opposta rispetto alle scelte di Apple e del Digital Markets Act dell'Unione Europea. Questa funzione, attiva di default nella più recente versione della One UI, può essere disattivata manualmente dagli utenti, ma Epic non ha gradito questo cambiamento di piani. In risposta, Epic ha deciso di ritirare Fortnite e altri titoli dal Galaxy Store, manifestando così il suo disappunto verso la politica di blocco del sideload di Samsung.

Questa azione dimostrativa mira a inviare un chiaro segnale a Samsung riguardo le implicazioni delle restrizioni al sideload. La decisione di Epic di sostenere gli store alternativi e di criticare apertamente le restrizioni imposte da Samsung riflette la sua visione di un mercato più aperto e competitivo, a vantaggio di tutti gli attori coinvolti.