Fortnite: montepremi da 2 milioni di dollari per il prossimo torneo

Fortnite continua a stregare amanti (e non) degli sparatutto e, più precisamente, dei sempre più popolari Battle Royale. La gallina dalle uova d'oro di Epic Games sarà protagonista di una nuova competizione che si svolgerà il prossimo mese, quando migliaia di giocatori potranno sfidarsi a vicenda nel tentativo di conquistare uno dei montepremi più ricchi mai messi in palio.

Il montepremi della prossima Competizione Campioni di Fortnite (CCFN) ammonta a ben 2 milioni di dollari. Il torneo su invito vedrà l'esclusiva partecipazione dei migliori giocatori della community, tra cui troveremo anche diversi pro player.

Competizione Campioni di Fortnite: si riparte il 9 maggio

La nuova edizione della CCFN si svolgerà nel corso di tre weekend, a partire da sabato 9 maggio. Una settimana prima (2 maggio) saranno invece aperte le qualificazioni attraverso cui saranno scelti i giocatori che prenderanno parte alla competizione.

Saranno 100 i partecipanti che Epic Games selezionerà da ogni regione: ogni sfidante avrà la possibilità di vincere una parte del colossale montepremi di 2 milioni di dollari.

Per gli aspiranti partecipanti, tuttavia, c'è un requisito fondamentale: aver raggiunto il Rango Campione nel corso dell'ultima stagione competitiva di Fortnite (Capitolo 2: Stagione 2). I giocatori saranno selezionati tra le top 100 delle classifiche PC, console e mobile; Epic, inoltre, inviterà direttamente i migliori giocatori della Season 1 e della Season X.

Il prossimo torneo della CCFN si svolgerà in modalità Solo: ogni settimana verrà assegnata una determinata fetta del montepremi e saranno scelti i migliori giocatori che accederanno alla fase successiva. In tale occasione, Epic ha deciso di introdurre un nuovo sistema di punteggi che modificherà parte delle regole viste nelle precedenti edizioni; per scoprire tutti i dettagli è possibile consultare il regolamento ufficiale.

Per restare aggiornati sulle attività previste dalla Competizione Campioni di Fortnite, invece, è possibile seguire l'account ufficiale del torneo su Twitter.