Fortnite: Epic annuncia una nuova regione server basata su Amazon Web Services

Epic Games annuncia l'utilizzo di AWS Local Zones per supportare la nuova regione di server NA-Central di Fortnite. La regione dei server NA-Central si unirà alle altre due regioni dei server Fortnite alimentate da AWS in Nord America, NA-Est e NA-Ovest. In questo modo, i giocatori del Nord America verranno assegnati alla regione di server Fortnite che offre la migliore esperienza di gioco.

Con AWS Local Zones si intende un'infrastruttura che colloca elaborazione, storage, database e altri servizi AWS selezionati vicino a grandi centri abitati e industriali, come spiega Amazon qui. La prossimità geografica consente di eseguire applicazioni che richiedono una bassa latenza, e un videogioco come Fortnite è ovviamente la migliore destinazione d'uso possibile da questo punto di vista.

La collaborazione tra Epic Games e Amazon Web Services è iniziata diversi anni fa, nel 2018, e oggi quasi tutti i server di gioco di Fortnite fanno uso di tecnologia AWS. Anche i servizi back-end e i siti web di Fortnite sono basati su AWS. Utilizzando decine di migliaia di istanze Amazon EC2 alimentate dai processori AWS Graviton, Epic ridimensiona la capacità di calcolo a seconda delle esigenze del momento, supportando allo stesso modo anche il workload dei licenziatari di Unreal Engine.

Epic Games mette a disposizione diversi server di gioco per Fortnite, sparsi in tutto il mondo. Nel 2020, il server di Milano si è aggiunto agli altri disponibili in Europa, ovvero a Irlanda, Francia (Parigi), UK (Londra), Svezia (Stoccolma) e Germania (Francoforte). Altri server si trovano negli Stati Uniti e in Asia.

"Durante il Capitolo 4 - Stagione 1 della Battaglia reale, organizzeremo alcuni eventi competitivi riservati alla regione server NA-Centrale, in modo da verificarne le prestazioni e correggere eventuali errori. Tuttavia, i tornei in Nord America continueranno a essere ospitati principalmente dalle regioni server NA-Est e NA-Ovest" si legge sul sito di Fortnite. "A partire dal Capitolo 4 - Stagione 2, gli eventi competitivi in Nord America non verranno più ospitati dalle regioni server NA-Est e NA-Ovest, bensì si terranno sui server della regione NA-Centrale. I giocatori delle regioni NA-Ovest e NA-Est potranno ancora visualizzare e partecipare agli eventi competitivi futuri, ma questi verranno indirizzati verso i server della regione NA-Centrale".