Fortnite e Star Wars: ecco cosa è successo nel fine settimana

Nel corso del fine settimana si è svolto all'interno delle partite di Fortnite un evento simile a quello del famoso buco nero, ma a tema Star Wars. Il tutto è iniziato con un combattimento nei cieli tra il Millennium Falcon e la flotta imperiale, che ha dato il via a una presentazione del nuovo film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane nella giornata di mercoledì.

Il regista J. J. Abrams, sotto forma di modello poligonale, ha lanciato una breve clip tratta dal film, in cui Rey esercita il controllo mentale su alcuni Assaltatori dopo aver abbordato una nave del Primo Ordine in compagnia di Poe e Finn.

Dopo la scena, ai giocatori è stato chiesto di scegliere il colore della propria spada laser, mentre successivamente il Millennium Falcon era costretto a fuggire via, dando però la possibilità a ciascun giocatore di raccogliere la propria spada laser. Che adesso è effettivamente utilizzabile all'interno del gioco, dove offre la possibilità di deflettere i colpi sfruttando il potere della Forza. E sono disponibili anche i blaster degli Assaltatori del Primo Ordine. Non sono gli unici contenuti a tema Star Wars in Fortnite, perché ci sono nuove sfide, così come nuovi oggetti cosmetici come i modelli poligonali di Rey, Finn e Kylo Ren. Altri contenuti di Star Wars erano arrivati precedentemente.

La capacità del motore di Fortnite di ospitare eventi live come questi viene sempre più sfruttata da Epic Games per concentrare le attenzioni su un certo avvenimento o promozione, proprio come nel già citato caso del buco nero. Un forte strumento di marketing che poggia le sue basi su una capacità tecnica non indifferente, anche perché il tutto avviene online e per tutti i giocatori. Qualche inconveniente tecnico è stato, comunque, riscontrato e l'evento è andato live con un po' di ritardo rispetto al programma stabilito.