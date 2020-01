Fortnite e il bug che permette di uccidere tutti gli avversari in meno di un minuto. Provare per credere

Un bug che permette di uccidere velocemente e soprattutto in modo semplice tutti gli avversari. Stiamo parlando chiaramente di Fortnite e del bug scovato da alcuni giocatori i quali lo hanno subito pubblicato su Reddit facendolo divenire virale. Un vantaggio notevole per coloro che lo utilizzeranno, almeno fino a quando la software house non ci metterà le mani per sistemarlo, perché permetterà di annientare gli avversari in meno di un minuto. Il trucco non è comunque immediato e solo i giocatori un po' più esperti di Fortnite potranno usufruirne.

Il filmato su Reddit del bug scoperto dura solo 50 secondi e sono proprio questi 50 i secondi impiegati dal videogiocatore esperto per mettere a terra tutti gli avversari e vincere facilmente la partita. In realtà bastano anche meno secondi riuscire a porre in atto le azioni tali da poter sfruttare il bug e un giocatore esperto magari in un torneo internazionale potrebbe sfruttarlo a proprio vantaggio vincendo inesorabilmente.

Fornite: ecco come funziona il bug per vincere

Il video mostra proprio il sistema che permetterebbe agli utenti più esperti di mettere al tappeto in meno di 50 secondi tutti gli avversari. Tecnicamente basterà porre un pezzo di una piramide sul tetto di un riparo costruito da un nemico. Nel momento in cui il pezzo dell'avversario viene modificato, è possibile accedere attraverso il tetto utilizzando un'arma. Con l'effetto sorpresa ecco che è possibile uccidere velocemente l'avversario.

Come detto il trucchetto non è di difficile realizzazione per chi è un giocatore di Fortnite più esperto. Un mezzo però che potrà essere utilizzato dai giocatori i quali potranno prendere alla sprovvista l'avversario uccidendolo senza troppe difficoltà. Sicuramente Epic Games, la software house creatrice di Fortnite, si sarà messa già a lavoro per risolverlo e porre dunque fine alla situazione di vantaggio soprattutto per le competizioni ufficiali. Del resto abbiamo visto come alla trasparenza Epic Games sia molto affezionata e non permetta a nessuno di ''barare'' nelle competizioni. Il caso di Jarvis, il campione di Fornite sospeso a vita per avere barato durante una partita, ne è la prova.