Fortnite Crew è il nuovo abbonamento del battle royale: quanto costa e cosa offre

Per i giocatori di Fortnite che non si accontentano del 'semplice' Pass Battaglia, Epic Games sta per lanciare un nuovo piano d'abbonamento che proporrà tanti nuovi contenuti extra ad un prezzo (più o meno) vantaggioso. La Crew di Fortnite arriverà il prossimo mese, insieme alla Stagione 5.

25 Novembre 2020

Epic

Fortnite

pubblicata il, allenel canale Videogames