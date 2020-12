Fortnite, Capitolo 2 - Stagione 5: dal mondo Xbox arriva Master Chief

L'iconico protagonista dell'universo di Halo, Master Chief, entrerà a far parte di Fortnite a partire dalla Stagione 5. È un effetto della nuova partnership tra Epic Games e Microsoft Xbox, e permetterà ai giocatori di Fortnite di indossare la celeberrima armatura verde. Dopo aver affrontato Covenant, Flood e Precursori, Master Chief avrà così a che fare con gli anelli che si restringono e le concitate battaglie tipiche dei battle royale.

Master Chief in Fortnite

Su Xbox Series X|S sarà poi possibile sbloccare la variante Matte Black di Master Chief: per farlo bisognerà completare un match con Master Chief su una delle due nuove console di Microsoft. Il completo di Master Chief, inoltre, arriva insieme a una serie di nuovi contenuti a tema Halo, come il Pelican Glider dell'UNSC o il Warthog in miniatura e simboli e trofei specifici. Inoltre, non mancherà la possibilità di andare alla ricerca di risorse con il mitico Martello Gravitazionale di Halo.

A partire dalla giornata di oggi è inoltre possibile sperimentare la nuova esperienza di Halo in Fortnite all'interno della Modalità Creativa, dove si trova una riproposizione delle più famose mappe multiplayer di Halo. Atlas Creative ha infatti lavorato alla trasposizione in Fortnite della modalità Cattura la Bandiera di Halo.

Master Chief nella quinta stagione di Fortnite non è l'unico annuncio di Microsoft in occasione dei The Game Awards, l'importante evento annuale in cui vengono premiati i migliori videogiochi. Perfect Dark sarà il primo titolo di The Initiative, il nuovo studio di sviluppo degli Xbox Game Studios presentato due anni fa. Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox durante l’estate 2021, mentre nuovi titoli, tra cui Among Us, arriveranno presto su Xbox Game Pass per PC. Inoltre, è ora possibile sbloccare una macchina ispirata a Cyberpunk 2077 in Forza Horizon 4.