Fortnite, arrivano le auto: ecco quali sono e come si usano

I giocatori non devono preoccuparsi di possedere le chiavi , ma devono semplicemente salire a bordo e iniziare a guidare. Le auto di Fortnite hanno bisogno di carburante : se si finisce il carburante e non si riesce a trovare una pompa di benzina nelle vicinanze, bisogna prendere una delle taniche di benzina lanciabili che si trovano disseminate sull'isola. Sarà possibile riempirle nuovamente alla prossima pompa di benzina.

I veicoli sono molto importanti per i Battle Royale perché, a causa dei grandi spazi di gioco, consentono di coprire velocemente le distanze. Epic Games , con l' Aggiornamento al Volante , colma la lacuna del suo gioco di punta, Fortnite , introducendo ben quattro auto con caratteristiche proprie.

