Formula 1: l'assetto vincente di Verstappen al GP del Giappone sviluppato da un sim racer

Un fatto sorprendente emerge dal recente trionfo di Max Verstappen al Gran Premio del Giappone. L'assetto della monoposto Red Bull, determinante per la vittoria dell'olandese, è stato messo a punto da Rudy Van Buren, un sim racer professionista, durante la notte tra venerdì e sabato. L'aspetto più straordinario della vicenda riguarda il fatto che Van Buren non ha mai pilotato una vettura di Formula 1 nella realtà.

La configurazione tecnica sviluppata da Van Buren ha permesso a Verstappen di dominare il circuito di Suzuka, e ha in qualche modo dimostrato come la simulazione virtuale possa tradursi in vantaggi concreti sulla pista. Red Bull ha quindi sfruttato competenze provenienti dal mondo virtuale per ottimizzare le prestazioni della vettura reale, un nuovo approccio che potrebbe rivoluzionare il motorsport.

Chi è Rudy Van Buren e come ha contribuito alla vittoria di Verstappen a Suzuka

Rudy Van Buren, trentatreenne olandese, ha costruito un percorso professionale particolare nel mondo del motorsport. La sua carriera è iniziata nei kart reali, per poi subire un'interruzione dovuta a limitazioni economiche. La passione per la velocità, tuttavia, lo ha portato a eccellere nel sim racing, diventando uno dei migliori piloti virtuali al mondo. Nel 2017, Van Buren ha vinto la competizione "World's Fastest Gamer" battendo oltre 30 mila concorrenti e guadagnandosi un contratto come pilota di simulatore per McLaren. Il legame con Red Bull Racing è nato successivamente, quando il team ne ha riconosciuto le capacità analitiche e di messa a punto del simulatore. Attualmente, Van Buren collabora con la scuderia austriaca come pilota di sviluppo al simulatore, lavorando a stretto contatto con i tecnici per ottimizzare gli assetti delle monoposto.

L'amicizia tra Van Buren e Verstappen rappresenta un elemento chiave di questa collaborazione: i due connazionali condividono non solo la passione per il motorsport, ma anche una profonda comprensione tecnica delle dinamiche di guida. Durante il weekend del Gran Premio del Giappone, Verstappen ha trovato difficoltà nell'ottenere l'assetto ideale per le qualifiche e la gara e la soluzione è arrivata proprio da Van Buren che, analizzando i dati telemetrici e lavorando intensamente al simulatore durante la notte tra venerdì e sabato, ha elaborato una configurazione alternativa. Le modifiche proposte hanno riguardato principalmente l'aerodinamica e il bilanciamento della vettura, aspetti cruciali sul tracciato tecnico di Suzuka.

L'efficacia di questo lavoro è stata confermata dalla prestazione domenicale di Verstappen, che ha dominato la gara dall'inizio alla fine. L'episodio dimostra come i confini tra motorsport virtuale e reale stiano diventando sempre più sottili, con un trasferimento di competenze e tecnologie in entrambe le direzioni. La collaborazione tra Verstappen e Van Buren rappresenta quindi un esempio di come il talento, indipendentemente dal contesto in cui si sviluppa, possa trovare applicazione ai massimi livelli dello sport automobilistico, e chissà se questo modello verrà replicato anche dalle altre scuderie che competono contro Red Bull per il titolo in Formula 1.