Ford e gaming: annunciata partnership con PLB World insieme a Vieri e Corradi

Nella giornata di ieri, 8 marzo 2023, siamo stati alla conferenza di presentazione dell hub, dove è stato esposto il progetto in tutte le sue sfumature. Tra gli ospiti speciali della conferenza dedicata alla stampa, hanno preso parola il direttore generale e Amministratore delegato di Ford Italia Fabrizio Faltoni, il responsabile sviluppo progetto PLB World Matteo Masini e l’ex calciatore Christian Vieri.

"Bobo" Vieri insieme all'AD di Ford Italia Fabrizio Faltoni

In Italia il gaming sta assumendo contorni sempre più definiti, diventando una realtà ormai consolidata e diffusa, in grado di attrarre giovani, appassionati e non solo. Lo conferma un recente studio Nielsen secondo il quale sono 475.000 le persone che seguono eventi eSports ogni giorno nel nostro Paese. Se si aggiungono anche coloro che li guardano più volte alla settimana, si arriva a 1.620.000 persone. Il target è principalmente maschile (63%) tra i 21 e i 40 anni con un’età media di 28 anni.

eSport: passatempo? No, è una vera e propria disciplina

La divisione italiana dell’Ovale Blu ha siglato una partnership con PLB (Power – Leadership – Balance) World, l’entertainment hub di Milano, nato nel 2020 da un idea di Vieri e Corradi con l’obiettivo di incentivare la formazione e la crescita personale e professionale dei giovani talenti in Italia nel campo del gaming, dello streaming e non solo. La crescita degli e-Sport hanno fatto incuriosire anche le istituzioni mondiali, tanto che potrebbero addirittura debuttare come disciplina sportiva ufficiale Olimpiadi del 2024

I punti importanti di questo progetto sono l'accessibilità, la sensibilità e ovviamente la competizione. Ford Italia diventa premium partner di PLB World entertainment hub, uno spazio di oltre 700 mq che ospita computer gaming, simulatori, postazioni di gioco e streaming per l’attività di formazione ed entertainment. L’Ovale Blu supporterà le attività di sim-racing, challenge, tornei e sessioni di allenamento con professionisti, che si susseguiranno di volta in volta presso la struttura di Milano.

PLB Word: accessibilità, sensibilità e competizione negli sport digitali

Con pochi euro si potrà accedere al PLB Word nelle ore pomeridiane, dato che la mattina è dedicata alla formazione. Infatti, il PLB World non è solo uno spazio ludico, ma mette le sue radici nell'“healthy gaming”, sviluppata nella formazione di giovani talenti attraverso programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione personale. L'idea è quella di dare accessibilità a più persone possibili, soprattutto a chi non ha la possibilità di permettersi in casa console di alto livello o connessioni veloci.

Lo scorso anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Ford ha promosso “The W Track”, il progetto nato in partnership con Autodromo Nazionale Monza e Assetto Corsa, videogame realizzato da Kunos Simulazioni, a favore della parità di genere e dell’inclusività delle donne in ogni percorso professionale, partendo dagli eSports e dal racing, due mondi, troppo spesso, solo ed esclusivamente appannaggio degli uomini.

Un approccio condiviso da Ford che rafforza così il suo impegno nell’ambito delle attività di Corporate Social Responsibility (CSR) allo scopo di promuovere l’uguaglianza, inclusività e la parità di genere in ogni ambito, a partire dal mondo delle competizioni virtuali, dove l’Ovale Blu è presente dal 2015 con la partecipazione al Gamescom di Colonia, la più importante fiera di settore, e dal 2019 con la nascita del team Fordzilla, impegnato a competere ai massimi livelli sul palcoscenico delle corse virtuali di tutta Europa.

Per quanto riguarda la sensibilità del progetto Ford insieme a Vieri e Corradi hanno messo in piedi "Vanzilla", un transit van con all'interno delle postazioni di gioco accessibili a tutti che, a Bologna, ha accompagnato la raccolta fondi a favore dell’associazione Ageop per supportare la lotta al tumore infantile. Ad esempio, il van è stato utilizzato per far visita ai piccoli pazienti oncologici facendogli passare qualche ora di spensieratezza.