Football Manager 2024 è ufficiale: disponibile su PC, Mac e console dal 6 novembre

Da SEGA arriva l'annuncio ufficiale di Football Manager 2024, nuova iterazione del popolare gestionale sportivo sviluppato dal team londinese di Sports Interactive. Il ventesimo capitolo della serie debutterà in tutto il mondo il prossimo 6 novembre su PC e Mac; dalla stessa data sarà disponibile anche la versione console, ottimizzata per PS5 e Xbox Series X/S.

Si parla anche di Football Manager 24 Mobile che, quest'anno, viene incluso nel catalogo di Netflix Games. Tutti gli abbonati al servizio on demand potranno accedere al gioco utilizzando la stessa app che utilizzano per vedere i film e le serie TV del catalogo Netflix.

FM24: il primo trailer svela anche la roadmap degli annunci



Il reveal di Football Manager 2024 arriva tramite l'entusiasmante trailer ufficiale. Quest'ultimo si conclude con una roadmap che illustra la strategia scelta da Sports Interactive per rivelare, a partire dal prossimo 22 ottobre, i nuovi contenuti del gestionale.

Tramite il comunicato di SEGA veniamo a sapere che FM2024 è il primo capitolo del franchise a debuttare in Giappone e, pertanto, supporterà anche la lingua giapponese.. Non è però l'unico importante traguardo tagliato dal nuovo capitolo: quest'anno c'è anche un'ambiziosa collaborazione con Netlix Games, che, come anticipatovi, consentirà a tutti gli utenti abbonati a Netflix di accedere a FM24 Mobile tramite la medesima app per Android e iOS.

"Dopo l'incredibile record di sei milioni di giocatori stabilito lo scorso mese con FM23, sono orgoglioso di annunciare l'uscita di Football Manager 2024", commenta Miles Jacobson, Studio Director di Sports Interactive. "Oltre a essere il 20° titolo della serie Football Manager, FM24 rappresenta una lettera d'amore verso il calcio. Segna la fine di un capitolo della nostra storia ed è la versione più completa che abbiamo mai realizzato", conclude Jacobson.

Oltre alla tradizionale versione per PC/Mac, Football Manager 2024 avrà anche quest'anno una versione console, dopo il debutto avvenuto lo scorso anno sull'ammiraglia di Sony. FM24 sarà disponbile, sempre dal 6 novembre, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il gioco verrà anche incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e potrà essere riscattato senza costi aggiuntivi, sia su PC che su Xbox. Per quanto riguarda FM24 Touch, ovvero la versione del gestionale ottimizzata per Nintendo Switch, avremo maggiori informazioni a fine ottobre.

Il pre-order di Football Manager 2024 per PC e Mac offre ai giocatori la possibilità di inaugurare la propria carriera manageriale in anteprima rispetto al day one, grazie all'accesso anticipato. Questo sarà disponibile circa due settimane prima del lancio ufficiale e, come spiega SEGA, "le carriere per giocatore singolo iniziate in quel periodo potranno essere proseguite anche dopo l'uscita del 6 novembre e l'aggiornamento alla versione definitiva del gioco".