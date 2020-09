Football Manager 2021 in arrivo, ma non su PS5: Sony non ha inviato i dev kit

Sports Interactive ha annunciato che Football Manager 2021 sarà disponibile su PC e Mac dal 24 novembre. Il manageriale calcistico è prenotabile sia su Steam che Epic Games Store, oltre che in alcuni negozi, con il 10% di sconto e due settimane di accesso anticipato (Early Access) al titolo prima del lancio. Inoltre, se acquisterete il gioco dai due store, avrete anche una copia gratuita di Football Manager 2021 Touch (per PC e Mac).

La software house afferma che questa nuova versione di Football Manager "rinnova l'attenzione su di te, il cuore pulsante della squadra di calcio, mentre vesti i panni dell'allenatore di quasi tutte le squadre del pianeta. Ci sono più strumenti che mai per aiutarti ad affinare le tue capacità di manager, con nuove aggiunte e aggiornamenti che portano a un livello senza precedenti di autenticità, nonché ulteriori livelli di profondità e drammaticità".

Sports Interactive non ha ancora fornito dettagli su quali siano questi aggiornamenti e le nuove funzionalità, ma prevede di dare maggiori informazioni nel corso di ottobre. Il gioco arriverà anche su Xbox per la prima volta dal 2007 con l'edizione Football Manager 2021 Xbox Edition, riprogettata per sfruttare il controller Xbox. Questa versione potrà usare i salvataggi dell'edizione Windows 10 grazie alla tecnologia Play Anywhere di Microsoft.

"Oltre a Xbox One, FM21 Xbox sarà disponibile anche sulle nuove Xbox Series X e Series S", ha sottolineato Sports Interactive, senza però indicare una data. Dopo l'uscita su PC, a stretto giro di posta, arriveranno anche Football Manager 2021 Touch (iOS e Android) e Football Manager 2021 Mobile (iOS e Android), mentre Football Manager 2021 Touch per Nintendo Switch debutterà a dicembre.

Football Manager su Playstation 5? No! Ecco il motivo

Come avrete già intuito, Football Manager 2021 non sarà disponibile su Playstation 4 e Playstation 5 - almeno inizialmente. Secondo quanto dichiarato su Twitter dal direttore del gioco, Miles Jacobson, il motivo è semplice: Sony non ha inviato i dev kit di PS5 a Sports Interactive.

"Per far sì che i giochi arrivino su una piattaforma, c'è bisogno di dev kit. Per avere dev kit, il proprietario della piattaforma deve volere un gioco sulla piattaforma. Abbiamo parlato con Sony e non abbiamo ottenuto dev kit. Abbiamo parlato con Microsoft, e loro ce li hanno inviati", ha spiegato Jacobson. "Non è una cosa terribile da parte loro. I kit di sviluppo disponibili sono limitati. Danno la priorità ai giochi che vogliono sulla loro piattaforma, come fanno tutte le piattaforme hardware".