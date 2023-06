Flight Simulator 2024 non interromperà il supporto di quello attuale (almeno per il momento)

All'Xbox Games Showcase uno degli annunci più inaspettati è stato forse quello di Flight Simulator 2024, sequel diretto del simulatore di volo rilasciato due anni fa. Quello che è apparso come un'espansione del prodotto attuale, sarà un gioco stand alone "di prossima generazione". Tuttavia, il rilascio del nuovo titolo non determinerà l'interruzione del supporto per quello attuale.

Rimane il dubbio su quanto a lungo durerà questo supporto. Nel 2019, Jorg Neumann, a capo del progetto, affermò che Flight Simulator avrebbe ricevuto un supporto decennale, ma il rilascio di un nuovo titolo della saga rimette in discussione tale affermazione. D'altronde, il responsabile non ha chiarito neanche in che modo il titolo continuerà a essere supportato.

In ogni caso, almeno per quanto riguarda il breve termine, Asobo ha confermato con continuerà a rispettare la roadmap per Flight Simulator 2020. Lo studio responsabile dell'esclusiva Microsoft includerà nuovi aerei, nuove modalità di volo, aggiornamenti per città e aree del mondo sorvolabili e, soprattutto, il nuovo velivolo gratuito preso dalla saga di Dune.

Per quanto riguarda il nuovo capitolo, invece, è interessante notare che tutti i contenuti disponibili nel simulatore attuale lo saranno anche per quello di prossima generazione. L'aspetto interessante è che questi prevedono anche i DLC e tutti i pacchetti acquistati nello store in game.

Insomma, fino al rilascio del nuovo Flight Simulator 2024, la software house dovrebbe portare nel gioco un buon numero di contenuti, il che dovrebbe tranquillizzare i fan che voglio concentrarsi sull'edizione attuale. Nel frattempo vi lasciamo al trailer del nuovo titolo: