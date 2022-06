Flashback 2 sta per arrivare: ecco com'è il ritorno di Conrad B. Hart

Flashback è stato un punto di riferimento videoludico per molti giocatori ora con qualche anno sulle spalle. Un gioco d'azione a scorrimento orizzontale con toni suggestivi e una storia piena di mistero, che ora è destinato a fare ritorno. Tre decenni dopo le prime avventure di Conrad B. Hart, Paul Cuisset e Microids Studio Lyon, infatti, hanno rivelato Flashback 2 con il primo teaser trailer.

Sviluppato in stretta collaborazione tra il team di Paul Cuisset e il Microids Studio Lyon, Flashback 2 porterà i giocatori alla scoperta di una storia inedita che mescola azione, enigmi e infiltrazione. Questa avventura porterà in luoghi familiari come Neo Washington o la Giungla, ma anche location totalmente nuove, come Neo Tokyo e una misteriosa stazione spaziale.

Per lavorare a questo sequel e rendere omaggio al gioco originale, Paul Cuisset è riuscito a coinvolgere alcuni membri del vecchio team, come il designer del gioco Thierry Perreau e il compositore della famosa colonna sonora per Amiga, Raphaël Gesqua.

Flashback è rinomato per la sua innovativa animazione, e il team ha voluto mantenere questa tradizione per il nuovo episodio. Per raggiungere l'obiettivo, è stato ingaggiato lo stuntman Jamel Blissat (controfigura di Oscar Isaac in Moon Knight della Marvel) per realizzare il motion capture di Conrad B. Hart.

Flashback 2 arriverà nell’inverno 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La versione per Nintendo Switch arriverà invece nel 2023.