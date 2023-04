Flashback 2 arriverà a novembre: ecco il nuovo trailer

Flashback 2 arriverà nel prossimo mese di novembre su PC (nel formato digitale) e le principali console. È realizzato dal creatore del gioco originale, Paul Cuisset, in collaborazione con gli studi di Microids di Parigi e di Lione. Tornano anche altri membri del team di sviluppo che curò il leggendario gioco originale, tra cui Thierry Perreau (game design) e Raphaël Gesqua (il compositore della rinomata versione Amiga di Flashback). Ecco il trailer.

Nel XXII secolo, i Mondi Uniti si estendono in tutto il Sistema Solare, ma questa tranquillità è minacciata dall'invasione Morph guidata dal temibile Generale Lazarus. Alla ricerca del suo amico Ian, Conrad B. Hart si tuffa ancora una volta in un'avventura mozzafiato piena di colpi di scena con l'aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma alimentata dall'IA!

Flashback 2 porterà i giocatori alla scoperta di una storia inedita che mescola azione, enigmi e infiltrazione. Questa avventura porterà in luoghi familiari come Neo Washington o la Giungla, ma anche location totalmente nuove, come Neo Tokyo e una misteriosa stazione spaziale.

Flashback è rinomato per la sua innovativa animazione, e il team ha voluto mantenere questa tradizione per il nuovo episodio. Per raggiungere l'obiettivo, è stato ingaggiato lo stuntman Jamel Blissat (controfigura di Oscar Isaac in Moon Knight della Marvel) per realizzare il motion capture di Conrad B. Hart.