Flappy Bird, il creatore prende le distanze dal nuovo gioco e tira in ballo le criptovalute

Dong Nguyen, creatore di Flappy Bird, ha fatto sapere di non avere nulla a che fare con la rinascita del titolo e di "non aver venduto nulla". Il messaggio si chiude con un "non supporto le criptovalute", un possibile riferimento ai sistemi di monetizzazione del nuovo Flappy Bird.

La scorsa settimana abbiamo appreso del prossimo ritorno di Flappy Bird, gioco che un decennio fa ebbe un successo tanto incredibile quanto breve, con il creatore che decise di rimuoverlo dagli store a causa di diversi fattori, primi fra tutti l'enorme pressione e popolarità che lo investirono, ma anche le polemiche sulla dipendenza che il titolo causava. Molti si chiedevano se il creatore del gioco, Dong Nguyen, avesse un qualche ruolo o anche solo benedicesse il nuovo corso, ma un post su X spazza via qualsiasi dubbio in merito:

No, I have no related with their game. I did not sell anything.

I also don't support crypto. — Dong Nguyen (@dongatory) September 15, 2024

"No, non ho alcun rapporto con il loro gioco. Non ho venduto nulla. Inoltre, non supporto le criptovalute", è il messaggio a tratti diretto a tratti criptico di Nguyen. Il nuovo Flappy Bird è realizzato da un gruppo di "fan appassionati" che si fa chiamare The Flappy Bird Foundation Group e che ha dichiarato di aver acquisito i diritti di Flappy Bird da Gametech, LLC. Stando alle ricostruzioni, quest'ultima avrebbe chiesto e ottenuto, in quanto abbandonato da tempo, il marchio Flappy Bird di Nguyen un paio di anni fa.

Nguyen non ha quindi venduto nulla, come scritto nel post, mentre non è chiaro il suo riferimento alle criptovalute. Attualmente il materiale stampa disponibile non menziona nulla riguardo quel mondo, ma Varun Biniwale ha scavato tra le pagine nascoste del sito web della Flappy Bird Foundation e ha trovato un riferimento a Flappy Bird che vola "più in alto che mai su Solana mentre si libra nel Web 3.0".

Tra l'altro, sembra che lo sviluppo del nuovo Flappy Bird sia guidato dal designer Michael Roberts, a capo di 1208 Productions, una società di criptovalute che si descrive come "pioniera del Web3". Secondo il suo sito web, 1208 Productions è anche dietro GLP, "una delle più grandi piattaforme di pubblicazione di giochi del Web 3".

Potrebbe quindi originare da queste scoperte il messaggio di Nguyen, il quale fa bene a chiarire la propria posizione in merito, allontanandosi da future polemiche di qualsiasi genere sul ritorno di Flappy Bird.