Flappy Bird tornerà a 10 anni dall'addio: dal 2025 su dispositivi Android e iOS

Flappy Bird tornerà su Android e iOS nel 2025, a 10 anni dall'uscita di scena. Il gioco mobile, che fu una vera e propria hit di successo, fu messo offline a meno di un anno dal rilascio dal suo creatore, Dong Nguyen. Subito dopo, nacquero una miriade di cloni, che però non raccolsero la fama dell'originale.

Nguyen, investito dalla notorietà e dalle pressioni, tra cui anche molti insulti a mezzo social, decise che quella non era la sua strada, che il successo non gli interessava (arrivò a guadagnare 50mila dollari al giorno in pubblicità), e così rimosse il titolo dagli store. Il gioco, che richiama nello scenario grafico Super Mario ma con meccaniche di gioco differenti, tornerà grazie a un "team di fan appassionati impegnati a condividere il gioco con il mondo".

The Flappy Bird Foundation Group ha dichiarato di aver acquisito i diritti di Flappy Bird da Gametech, LLC, che non è associata con Nguyen, il cui ruolo in questa rinascita del titolo non è chiaro. In passato, Ngyuen espress interesse a rilanciare il gioco, ma le regole dell'App Store di Apple potrebbero averglielo impedito. Secondo le norme, gli sviluppatori perdono la proprietà del nome di un'applicazione quando la rimuovono e non possono rilanciarla con lo stesso nome se un altro sviluppatore la sta utilizzando.

Il nuovo gioco sarà caratterizzato dal personaggio originale di Flappy Bird, ma gli aggiornamenti futuri introdurranno nuove modalità di gioco, personaggi e "sfide multiplayer di massa". Il nuovo sito web di Flappy Bird mostra una nuova modalità "rivali" in cui si possono sfidare altri 99 giocatori e un'altra che prevede di sparare agli uccelli attraverso canestri da basket. Ci sono anche alcuni nuovi personaggi, come il pinguino "Peng" e l'uccello-unicorno "Quirky".