First Playable: un evento dedicato al business del gaming

Tenutosi dal 5 all’8 luglio presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa, First Playable è stato il primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming. Tre giornate dedicate a teaching, coaching e pitching, ovvero la presentazione delle idee creative ai possibili investitori.

Più di 30 i publisher e ben 25 gli speaker, selezionati in collaborazione con la rete di uffici all’estero dell’ICE e provenienti da 7 nazioni (nella fattispecie, Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Svezia, Danimarca e Polonia), hanno preso parte all’evento per conoscere e incontrare 90 studi di sviluppo italiani, rappresentati da circa 170 sviluppatori, durante gli oltre 630 appuntamenti di business, di cui circa 500 on site e 130 online.

First Playable è stato organizzato da IIDEA, l'associazione di categoria del settore videogiochi in Italia, e Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana. L’iniziativa è stata supportata da MAECI, Agenzia ICE, Comune di Pisa e da Regione Toscana attraverso Fondazione Sistema Toscana. Coloro che hanno partecipato hanno assistito a un ricco programma di conferenze, come è possibile vedere sul canale Twitch dell’evento.

Mentre uno spazio importante è stato dedicato al tax credit videogiochi, ovvero la prima sessione del tax credit videogiochi che ha assegnato 5 milioni di euro in crediti d’imposta alle imprese di produzione videogiochi italiane. Con l’occasione si è discusso anche del futuro della misura che per il 2022 ha visto un innalzamento dello stanziamento a 11 milioni di euro. IIDEA ha l'obiettivo di alzare il limite per impresa ad almeno 2 milioni annui rispetto all'attuale 1 milione.

Per maggiori dettagli su First Playable e consultare l’elenco degli ospiti e dei publisher e investitori presenti è possibile visitare il sito www.firstplayable.it, mentre per altre informazioni sul mondo dello sviluppo di videogiochi in Italia non perdete il resoconto del Join the Indie 2022.