Finalmente anche Cyberpunk 2077 supporta ufficialmente AMD FSR 3 con Frame Generation

Anche Cyberpunk 2077, un gioco che dopo un debutto a dir poco travagliato ha trovato la via del successo, supporta finalmente FidelityFX Super Resolution 3, la tecnologia di AMD - ma che funziona anche sulle GPU concorrenti - che offre oltre all'upscaling anche la Frame Generation.

La gradita novità è integrata nella patch 2.13, al cui interno troviamo anche il supporto per l'ultima versione della tecnologia di upscaling di Intel, ovvero XeSS 1.3. L'aggiornamento permette anche ai possessori di GeForce RTX di attivare simultaneamente DLAA e Ray Reconstruction.

Invece di rimuovere FSR 2.1 in favore di FSR 3, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno mantenuto FSR 2.1 e semplicemente aggiunto FSR 3, dando così modo ai giocatori di scegliere la modalità più adatta alle loro esigenze di prestazioni, input lag e qualità visiva.

Allo stesso tempo, va detto che CD Projekt RED non ha implementato FSR 3.1, l'ultima versione della tecnologia, che può migliorare ulteriormente la grafica. Non è detto però che ciò non venga fatto in futuro, così come non è da escludere che venga implementato anche Anti-Lag 2, fresco di pubblicazione dell'SDK.

FSR 3, permette ai possessori di NVIDIA GeForce RTX 2000 e 3000 - oltre a chi possiede una Radeon RX 5000 e 6000 - di accedere a una tecnologia di Frame Generation per la prima volta. La generazione dei fotogrammi di NVIDIA tramite reti neurali, infatti, è esclusiva delle schede GeForce RTX 4000.