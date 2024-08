Final Fantasy XVI sta per sbarcare su PC: data di lancio, requisiti e demo

Square Enix ha annunciato l'imminente arrivo di Final Fantasy XVI su PC. Il publisher ha svelato la data di uscita, la disponibilità di una demo giocabile e i requisiti di sistema necessari per far girare il gioco sul proprio sistema.

È ufficiale, Final Fantasy XVI arriverà su PC il prossimo 17 settembre . Dopo il lancio in esclusiva temporale su PlayStation 5 dello scorso giugno, Square Enix ha finalmente annunciato l'approdo su Windows dell'ultimo capitolo della celebre saga fantasy.

L'annuncio è accompagnata da un coinvolgente trailer dedicato alla nuova versione PC e, cosa più importante, dal lancio di una demo giocabile. Quest'ultima è già disponibile al download e permette ai giocatori di mouse e tastiera di scoprire le novità riservate per questa riedizione. In ogni caso, Square Enix ha anche svelato i requisiti necessari per far girare il titolo sul prorpio ssitema.

Final Fantasy XVI: l'avventura di Clive Rosfield

Intitolato 'DELIVERANCE', il trailer che annuncia l'imminente lancio di Final Fantasy XVI su PC ci introduce nuovamente agli eventi dell'ultimo capitolo, il quale segna un ritorno alle tematiche high-fantasy che hanno contraddistinto i primissimi episodi del franchise.

Sempre attraverso il trailer scopriamo che la versione PC di Final Fantasy XVI arriva nella Complete Edition, che include tutti i DLC rilasciati finora. Parliamo quindi di 'Echoes of the Fallen' e 'The Rising Tide', che espandono la storia dell'avventura originale introducendo ambientazioni inedite, nuovi avversari e ghiotte ricompense. Le espansioni innalzano anche i level cap: da 50 a 55 per la modalità Storia / Azione e da 100 a 105 per la modalità Final Fantasy.

In merito alla demo, questa permette di giocare la sequenza iniziale della campagna. Una volta completata, sarà possibile familiarizzare con il peculiare sistema di combattimento nella modalità Sfida degli Eikon - "creata appositamente per questa demo", come specifica Square Enix. Il download è già disponibile su Steam e su Epic Games Store.

Parlando invece dei requisiti minimi, gli utenti PC avranno bisogno di un processore AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-8400, affiancato da 16GB di RAM e da una scheda grafica AMD Radeon RX 5700, Intel Arc A580 o NVIDIA GeForce GTX 1070. Con questa configurazione sarà possibile riprodurre il gioco a 720p/30 FPS . Decisamente più sostanziosi i requisiti consigliati, che prevedono un Ryzen 7 5700X o un Core i7-10700, sempre accompagnati da 16GB di RAM, ma con una scheda grafica Radeon RX 6700 XT o GeForce RTX 2080. Quest'ultimo setup dovrebbe garantire la riproduzione a 1080p/60 FPS.

C'è infine un dettaglio alquanto spiacevole: su PC, Final Fantasy XVI occuperà la bellezza di 170GB di spazio; come se ciò non bastasse, viene richiesta l'installazione su SSD - anche nei requisiti minimi. Nulla di particolarmente sorprendente, trattandosi di un gioco concepito esclusivamente per le piattaforme di nuova generazione.