Final Fantasy XVI: per il papà della serie jRPG è il capitolo 'definitivo'

Nella nostra recensione di Final Fantasy XVI abbiamo sottolineato come l'ultimo episodio del franchise sia, a tutti gli effetti, il capitolo più divisivo del franchise. Un 'primato' che fino a poco tempo fa spettava al quindicesimo episodio, il primo a distanziarsi dalla tradizionale formula basata sui combattimenti a turni. L'ultima iterazione è di fatto il primo Final Fantasy puramente action e, come abbiamo constatato anche dai commenti dei nostri lettori, ciò ha certamente fatto discutere.

Ciononostante, tra le persone che sembrano aver davvero apprezzato il lavoro svolto dalla Creative Business Unit III guidata da Naoki Yoshida c'è anche un certo Hironobu Sakaguchi, autore dei primi dieci capitoli di Final Fantasy e, dunque, padre dell'iconico franchise.

Sakaguchi su FF XVI: "il Final Fantasy definitivo"

Nel dicembre 1987, in Giappone venne lanciato un gioco di ruolo per Nintendo Entertainment System (NES) intitolato Final Fantasy. A ideare l'RPG che avrebbe ridefinito il genere videoludico fu Hironobu Sakaguchi, un giovane game designer che riuscì a sorprendere i suoi datori di lavoro presso Square. Al tempo la software house era sull'orlo del fallimento e, nonostante le insistenze di Sakaguchi, si rifiutava di realizzare un GdR che avrebbe venduto poco o nulla.

Inutile dire che, in barba alle previsioni di Square, Final Fantasy si rivelò un enorme successo commerciale. Ad oggi, la serie curata da Square Enix ha venduto oltre 180 milioni di copie in tutto il mondo (luglio 2023). Sakaguchi si dimise da Square nel 2004: l'ultimo capitolo che diresse fu Final Fantasy V, ma curò anche la produzione degli episodi successivi fino al nono (2002).

Oggi Sakaguchi lavora presso Mistwalker, compagnia da lui fondata nello stesso anno in cui abbandonò Square e Final Fantasy. Negli anni il game designer è comunque rimasto fedele alla serie jRPG a cui ha dato i natali, come dimostra l'ultimo tweet pubblicato sul suo profilo.

Su 𝕏 (ex Twitter), Sakaguchi ha condiviso uno screenshot di Final Fantasy XVI affermando di aver completato il gioco e dichiarando che è "il Final Fantasy (in chiave fantasy) definitivo". Il game designer si riferisce nello specifico alle atmosfere e alle tematiche 'high fantasy' di FF XVI, che lo avvicinano maggiormente ai primi capitoli della saga - giochi a cui lavorò lo stesso Sakaguchi, per l'appunto. Insomma, l'opera di Yoshida e colleghi non poteva ricevere complimento migliore.