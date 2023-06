Final Fantasy XVI: in 3 milioni lo stanno giocando

Square Enix ha annunciato che le vendite globali, fisiche e digitali, di Final Fantasy XVI hanno superato le 3 milioni di copie dal suo lancio mondiale del 22 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Con oltre 20 punteggi perfetti nelle recensioni ed elogiato come un "titolo imperdibile", l'ultimo capitolo standalone della serie Final Fantasy vede i giocatori prendere il controllo di Clive Rosfield, in una storia completamente nuova che li porta in un'epica fantasia oscura che si svolge nei regni di Valisthea.

La Demo di FINAL FANTASY XVI è l'opportunità perfetta per i giocatori per tuffarsi nei regni di Valisthea così da immergersi nella parte iniziale del racconto con protagonista Clive Rosfield. La demo offre ai giocatori l'accesso al prologo di apertura, con i progressi salvati che possono essere trasferiti nel gioco completo. Nella demo, si prende il controllo di Clive Rosfield per scoprire le sue ambizioni e i suoi obiettivi, mentre affronta un tragico evento che lo manda su un oscuro e pericoloso percorso di vendetta. Il completamento del prologo consente ai giocatori di sperimentare una demo di battaglia speciale che ha numerose abilità sbloccate, dando ai giocatori l'opportunità di testare una vasta gamma di attacchi e combo.

Final Fantasy XVI narra una nuova storia dark fantasy ambientata nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di Primo Scudo di Rosaria e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l'Eikon del Fuoco. Presto Clive verrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull'Eikon Ifrit, un'entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.

Sony PlayStation vanta un'esclusiva temporale su questo gioco, almeno per tutto il 2023. Questo vuol dire che Final Fantasy XVI non uscirà su altre piattaforme almeno fino al 31/12/2023.