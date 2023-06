Final Fantasy XVI disponibile: accoglienza positiva, ma meno del previsto?

Final Fantasy XVI è ora disponibile nella versione PlayStation 5, come aveva precedentemente annunciato il produttore Square Enix. Si tratta di quello che viene definito come il primo gioco di ruolo (GdR) di pura azione della serie. L'obiettivo del team di sviluppo Creative Business Unit III, guidato dal producer di Final Fantasy XIV Online, Naoki Yoshida, era quello di creare un gioco di Final Fantasy adatto a giocatori di tutte le generazioni, che potesse piacere sia ai fan della serie che ai nuovi giocatori. Un altro punto forte del gioco è la sua accessibilità, con l'aggiunta degli accessori "rapidi", con cui si può personalizzare la difficoltà grazie all'equipaggiamento per adattarlo ai vari stili di gioco.

Un altro elemento innovativo è poi la Storia dei Tempi Correnti (STC), alla quale si può accedere in ogni momento del gioco, anche durante i filmati, per scoprire più informazioni sul mondo e sui personaggi che sono sullo schermo o appena incontrati, con oltre 2800 voci che approfondiscono la storia di Valisthea e dei suoi abitanti.

Con più di un milione di download all'attivo, inoltre, la demo di Final Fantasy XVI rappresenta l'opportunità perfetta per vivere l'inizio dell'epica storia del protagonista Clive Rosfield. Nella demo si può giocare il prologo del gioco per scoprire di più sulle ambizioni e gli obiettivi di Clive, mentre assiste a un tragico evento che lo porta a cercare vendetta. I progressi di questa parte della demo possono essere trasferiti al gioco completo. Inoltre, completando il prologo, si ha anche accesso a una sezione di combattimento speciale con varie abilità sbloccate, in cui provare una vasta serie di attacchi e combo.

Final Fantasy XVI narra una nuova storia dark fantasy ambientata nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di Primo Scudo di Rosaria e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l'Eikon del Fuoco. Presto Clive verrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull'Eikon Ifrit, un'entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.

Con una valutazione media dell'88% (nel momento in cui scriviamo) su Metacritic Final Fantasy XVI ha centrato solo in parte l'obiettivo di essere il capitolo perfetto della lunghissima serie di GdR. Il responso delle prime prove sulla versione anteprima del gioco aveva fatto sperare in una qualità eccellente, che è confermata solo in parte dalle recensioni dopo il provato della versione definitiva. Final Fantasy XVI è sicuramente molto innovativo e coraggioso in vari aspetti, a cominciare dall'inedito sistema di combattimento, ma è stato considerato dispersivo e inutilmente prolisso in alcune fasi di side quest da una parte dei redattori.