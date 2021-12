Final Fantasy XIV vittima del suo successo, Square Enix blocca le vendite

Squadre Enix ha deciso di sospendere le vendite e le consegne di FINAL FANTASY XIV Starter Edition e Complete Edition perché il gioco sta avendo un successo così dirompente da metterne in crisi i server, minando di conseguenza l'esperienza finale, con i giocatori che non riescono a loggare e giocare. Il titolo, lo ricordiamo, è un MMORPG (massively multiplayer online role-playing game),

"I giocatori stanno vivendo tempi di attesa estremamente lunghi a causa della densa concentrazione di ore di gioco che supera di gran lunga la capacità del nostro server, specialmente durante le ore di punta, quindi abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la vendita e la consegna", si legge in una nota diffusa dalla software house.

"Queste sospensioni temporanee verranno introdotte gradualmente nei prossimi giorni mentre lavoriamo con i nostri partner del canale retail. Ci coordineremo con loro il più rapidamente possibile, ma sarà un processo graduale".

Squadre Enix afferma inoltre che mentre i possessori di un abbonamento attivo hanno la priorità per l'accesso, i giocatori della prova gratuita (free trial) non potranno accedere al di fuori delle ore notturne e mattutine, quindi "sospenderemo temporaneamente anche le nuove registrazioni alla prova gratuita".

I giocatori di FFXIV stanno vivendo questa situazione dalla fine di novembre, dall'uscita dell'espansione Endwalker. I giocatori si vedono costretti ad aspettare ore per entrare in un server e giocare. Sorge spontaneo chiedersi come mai Squadre Enix non migliori la propria infrastruttura, ma a quanto pare non è una mancanza di volontà quanto l'impossibilità di farlo a causa della carenza globale di semiconduttori.

Il direttore e produttore di FFXIV, Naoki Yoshida, si è scusato all'inizio di dicembre e ha concesso sette giorni di gioco gratuiti a tutti i giocatori che possiedono la versione completa e hanno un abbonamento attivo. Il periodo è stato successivamente esteso di altri 14 giorni.