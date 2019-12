Final Fantasy XIV Online: 18 milioni di utenti registrati e dettagli della patch 5.2

Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XIV Online ha raggiunto il traguardo di 18 milioni di giocatori registrati in tutto il mondo. Contestualmente sono stati rivelati i primi dettagli della patch 5.2.

Durante lo streaming della 56ª “Letter from the Producer LIVE”, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha anche annunciato una nuova serie di Fan Festival che si terranno in tutto il mondo tra il 2020 e il 2021, l’artbook di Final Fantasy XIV: Shadowbringers e la prossima campagna di accesso gratuito.

La patch 5.2, intitolata Echoes of a Fallen Star, è il nuovo grande aggiornamento per la ricca espansione Shadowbringers e include un’ampia gamma di contenuti inediti. Qui di seguito l’elenco completo:

Nuove missioni dello scenario principale: la tanto lodata storia di Shadowbringers prosegue mentre il Warrior of Darkness e i Scions of the Seventh Dawn continuano a svelare i misteri del The First.

Nuova serie di missioni per migliorare l'equipaggiamento: questa nuova serie di missioni includerà degli aggiornamenti regolari a partire dalla patch 5.2 che permetteranno ai giocatori di ottenere dei pezzi d'equipaggiamento molto forti mentre scoprono più informazioni sulla patria degli Hrothgar, la Bozja Citadel.

Nuovo Trial - The Ruby Weapon: i giocatori possono sfidare Ruby Weapon sia in difficoltà normale che in difficoltà "extreme".

Nuova missione di Chronicles of a New Era: scopri il folklore dietro alla nuova serie Weapon.

Nuovo raid - Eden's Verse: il secondo capitolo della serie di raid Eden includerà nuove battaglie sia in difficoltà normale che in difficoltà "savage".

Aggiornamento dell'Ishgard Restoration: il prossimo aggiornamento di questo contenuto per i Disciples of the Hand and Land includerà dei contenuti specifici della raccolta nel Diadem, delle sfide di raccolta d'alto livello, un nuovo sistema di ranking e altro ancora.

Nuove missioni Beast Tribe: i Qitari daranno delle nuove missioni orientate verso le classi dei Disciples of the Land.

Nuovo dungeon - Anamnesis Anyder: affronta questa nuova sfida insieme ai tuoi amici avventurieri o a una squadra di PNG usando il sistema di Trust.

affronta questa nuova sfida insieme ai tuoi amici avventurieri o a una squadra di PNG usando il sistema di Trust. Modifiche ai mestieri e alle azioni PvP, aggiornamenti per il New Game +, vari aggiornamenti per la creazione e la raccolta e altro ancora.

Inoltre, è ora possibile effettuare il pre-order del primo artbook di Final Fantasy XIV: Shadowbringers, intitolato The Art of Reflection Histories Forsaken. La data d’uscita è prevista per maggio 2020. Il volume includerà centinaia di pagine di illustrazioni e anche un codice bonus per riscattare un minion Wind-up Dulia-Chai all’interno del gioco.

È stata anche annunciata una serie di Final Fantasy XIV Fan Festival 2020-2021 che si terranno in tutto il mondo, con eventi già confermati in Nord America, in Europa e in Giappone. Ulteriori dettagli saranno disponibili più avanti.

Da adesso fino al 14 gennaio, i giocatori di Final Fantasy XIV Online senza una sottoscrizione attiva sono invitati a tornare e a divertirsi con cinque giorni consecutivi di gioco gratuito (fino a 120 ore) durante le festività grazie a una campagna d’accesso gratuito speciale.