Final Fantasy 14: bannati 5 mila giocatori per aver venduto contenuti di gioco per soldi veri

Tra il 25 febbraio e il 3 marzo Square Enix ha bannato più di 5 mila giocatori da Final Fantasy 14 per attività legate alla rivendita di contenuti per soldi veri. Square Enix non consente di guadagnare in questo modo con il suo MMO, magari cercando di fare profitti sulla base del prolungato impegno in-game. Nonostante questo, molti giocatori usano delle board apposite per vendere oggetti, mount, la valuta in-game gil e interi account con personaggi con livello di esperienza alto, il tutto per soldi veri.

Final Fantasy XIV si prepara all'arrivo della quarta espansione, Endwalker

Il produttore giapponese ha fatto sapere di aver bannato più di 5 mila giocatori da Final Fantasy 14, mentre altri 814 sono stati bannati per aver promosso le piattaforme di rivendita dei contenuti. Inoltre, invita i giocatori onesti a riferire i comportamenti non consentiti.

Cercare di lucrare sul prolungato impegno nei giochi di tipo MMO è un problema annoso nel mondo dei videogiochi, che già Blizzard, prima di Square Enix, ha dovuto affrontare nel caso di World of Warcraft. Nel 2011 il Guardian realizzò un'interessante inchiesta su pratiche di lavoro carcerario e videogiochi in Cina.

Per certi versi, questi fenomeni trasmettono anche il livello di interesse sui giochi. Final Fantasy XIV, la cui prima versione risale al 2013 è ancora molto giocato e, dopo Shadowbringers, si appresta a vedere il debutto della nuova espansione Endwalker. Final Fantasy XIV: Shadowbringers, terza espansione di Final Fantasy XIV Online, ha ricevuto pareri entusiasti dalla critica e dal pubblico fin dalla sua uscita, avvenuta a luglio 2019, grazie a nuovi scenari, ai nuovi job Gunbreaker e Dancer, alle razze Hrothgar e Viera, e al Trust System.

Endwalker, prevista per il prossimo autunno dopo diversi posticipi dovuti alla crisi sanitaria, rappresenta il culmine della storia di storia di Hydaelyn e Zodiark iniziata in A Real Reborn. I giocatori si recano nella città di di Radz-at-Han e portano la battaglia nel cuore dell'Impero Garlean. La nuova espansione presenta due nuovi job tra cui Sage, un guaritore che brandisce fuochi magici chiamati noulith.