Figlio spende 20 mila dollari su Twitch, madre recupera i soldi e lui andrà in terapia

Ha fatto grande scalpore nelle scorse settimane il caso del minorenne che ha speso circa 20 mila dollari in donazioni, abbonamenti e bit su Twitch nell'arco di 17 giorni, dilapidando i risparmi di anni della propria famiglia. Uno spiacevole evento che portò la madre a rivolgersi alla comunità di Reddit, in modo da capire se avesse la possibilità di recuperare il denaro sperperato sciaguratamente dal ragazzo.

Ebbene, come nelle migliori storie, tutto è bene quel che finisce bene, con la madre che è riuscita a recuperare quasi tutti i soldi. La donna, intervistata dal sito Dot Esports, ha spiegato che è riuscita a ottenere un rimborso contattando Xsolla, un'azienda che gestisce i servizi di pagamento e che collabora con Twitch, grazie al consiglio di un altro genitore su Reddit che si era già trovato in una situazione simile. Il prezzo? Il blocco permanente dell'account per impedire "futuri addebiti non autorizzati". Poco male, no?

"Sono molto sollevata dall'aver riottenuto i soldi sul mio conto e far sì che l'incubo finisca", ha detto la donna. "A questo punto, sono a poche centinaia di dollari, sono felice di aver ricevuto quanto richiesto e non ho intenzione di provare a ottenere la differenza". Anche se la donna è finalmente riuscita a riottenere il denaro, non è stato facile in quanto nessuno di Twitch ha risposto alla sua richiesta di chiarimenti e aiuto. "Il fatto che nessuno rispondesse e che non ci fosse modo di parlare con nessuno è stato orribile. Questa è stata probabilmente la cosa peggiore".

La madre ha spiegato di aver compilato un modulo di aiuto online di Twitch ma non ha mai ricevuto risposta. Inoltre, l'account Twitch associato a tutte le donazioni è stato chiuso, rendendo inaccessibili le informazioni sulle transazioni. Anche l'invio di una mail certificata al CEO di Twitch Emmett Shear e al team legale di Amazon non ha ricevuto riscontro.

Per quanto riguarda la sorte del figlio, la donna ha spiegato che è "pentito" e andrà in terapia. Al momento può giocare un'ora al giorno, monitorato e con "la clausola che deve svolgere attività positive durante il giorno, fare esercizio e interagire con la famiglia in modo positivo".

"Questo è stato un momento difficile per la nostra famiglia, ma speriamo di uscirne tutti migliori di essere una famiglia più forte", ha concluso la donna.