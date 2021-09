Fifa 22: rivelate le valutazioni dei giocatori, ecco i 10 più forti

L'annuncio da parte di EA Sports delle valutazioni dei giocatori di FIFA ogni anno è particolarmente atteso. Non solo perché si avvicina il rilascio del nuovo capitolo della serie calcistica, ma perché gli appassionati possono iniziare a progettare i loro team dei sogni. Messi, Lewandowski, Ronaldo, De Bruyne e Mbappé saranno i giocatori più forti di FIFA 22.

FIFA 22 Top Ten dei giocatori con il più alto rating

Lionel Messi (Ala Destra) – Argentina Robert Lewandowski (Punta) – Polonia Cristiano Ronaldo (Punta) – Portogallo Kevin De Bruyne (Centrocampista centrale) – Belgio Kylian Mbappé (Punta) – Francia Neymar Jr (Ala Sinistra) – Brasile Jan Oblak (Portiere) – Slovenia Harry Kane (Punta) – Inghilterra N’Golo Kanté (Centrocampista difensivo) – Francia Manuel Neuer (Portiere) – Germania

Qui si trova la lista dei migliori 22 in base al punteggio generale, al talento in campo, alla velocità e al gioco. EA Sports continuerà a diffondere valutazioni come parte della Campagna del Ratings Collective. La campagna creerà hype e coinvolgimento tra i tifosi grazie a indizi curiosi sui ratings di specifici giocatori che saranno svelati nei prossimi giorni.

FIFA 22 sarà disponibile in il 1° ottobre 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Origin e Steam, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. E non finiscono qui gli annunci, perché EA Sports ha annunciato anche una partnership pluriennale all’insegna dell’innovazione con il Wrexham AFC in vista del lancio di FIFA 22. L’accordo renderà il club disponibile nella modalità Kick Off di FIFA; la squadra sarà inserita nella categoria “Resto del Mondo”, come sottolineato dai co-presidenti del club Ryan Reynolds e Rob McElhenney. La partnership vedrà inoltre EA Sports supportare il lavoro del Wrexham AFC fuori dal campo, nella comunità locale, attraverso un’iniziativa con l'Università Wrexham Glyndwr e la fornitura, in futuro, di una community lounge al Racecourse Ground.

Inoltre, EA e Lega Serie A hanno siglato un accordo secondo il quale EA Sports diventa partner e licenziatario ufficiale di Lega Serie A, ma non solo.