FIFA 21 e lo scandalo FUT: dipendenti EA hanno venduto carte sul mercato nero

Sono giornate particolarmente delicate per Electronic Arts e, ancora più precisamente, per EA Sports. È infatti scoppiato un vero e proprio scandalo, quello legato a FIFA 21 e alla compravendita illegale di carte FUT (FIFA Ultimate Team), un giro d'affari in cui sono coinvolti anche degli impiegati della stessa EA. Dopo aver condotto le dovute indagini, lo sviluppatore ha confermato il coinvolgimento di "uno o più" dipendenti e si è pertanto scusata con i giocatori.

FIFA 21: ecco come nasce il mercato nero delle carte FUT

Tra i giocatori di FIFA 21 circolava una voce riguardante l'esistenza di un autentico mercato nero, voce poi confermata dalle segnalazioni di alcuni pro player.

A quanto pare, tramite questa pratica sono state vendute dozzine di carte di Ultimate Team per diverse migliaia di euro, con valori oscillanti tra i 750 e i 1000 euro per ogni lotto acquistato. Gli oggetti in questione, specifichiamo, corrispondevano a pacchetti di carte (da tre o più pezzi) rappresentanti i calciatori più iconici dei principali campionati internazionali. Parliamo di contenuti digitali molto ricercati e ottenibili, solitamente , solo giocando le partite di FIFA 21.

Tra le testimonianze troviamo quella di Matteo "RiberaRibell" Ribera, giocatore italiano che ha parlato del famigerato scandalo di FUT in un video per YouTube. In particolare, Ribera è stato uno dei primi a parlare del presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti di EA, che si celerebbero dietro gli anonimi venditori delle carte "incriminate". Le segnalazioni - condivise tramite l'hashtag #EAGATE - hanno ovviamente raggiunto Electronic Arts, che lo scorso 10 marzo ha annunciato di aver avviato un'indagine con l'obiettivo di identificare i responsabili.

L'ultimo comunicato diffuso da EA conferma i sospetti: alcuni contenuti di FIFA Ultimate Team sono stati concessi ai giocatori in maniera illecita. Lo strumento utilizzato per la distribuzione di questi oggetti è un sistema proprietario di Electronic Arts (content granting) che la compagnia impiega per condurre alcuni test, per assistere gli utenti che hanno perso accidentalmente i propri contenuti e per inviare materiale promozionale (digitale) a partner, celebrità e agli stessi dipendenti.

"Sembra che uno o più account di EA, che sono stati compromessi o utilizzati in maniera inappropriata da qualcuno all'interno di EA, abbiano distribuito direttamente gli oggetti a questi account individuabili", ha dichiarato la compagnia. "Questo presunto comportamento è inaccettabile e non perdoniamo in alcun modo la concessione o l'acquisto degli item in cambio di denaro".

Le indagini di Electronic Arts sono ancora in corso, ma è ormai confermato che dietro la compravendita illecita delle carte FUT c'è almeno un dipendente della società statunitense. Nel frattempo, il sistema di content granting resterà temporaneamente sospeso.