FIFA 20: pro player bannato da tutti giochi di Electronic Arts

Kurt Fenech, noto ai più come Kurt0411, è un giocatore professionista di FIFA 20 molto popolare all'interno della relativa community, non solo per il suo talento nel simulatore calcistico, ma anche per il suo particolare rapporto con Electronic Arts. Sappiamo che, lo scorso novembre, il pro player e streamer maltese è stato bandito dalle competizioni FIFA a causa del suo comportamento, ritenuto da EA fin troppo ostile.

Negli ultimi mesi il rapporto tra Kurt0411 e EA non è affatto migliorato, al contrario si sono verificati diversi episodi di minacce e atteggiamenti offensivi da parte di Fenech. Per il pro player è dunque arrivato il ban permanente da tutti i giochi e servizi di Electronic Arts, come comunicato dalla stessa società statunitense nella scorsa giornata.

Electronic Arts cala il martello del ban su Kurt0411



Come dicevamo, Kurt Fenech non si è mai dimostrato un grande fan di Electronic Arts. Ciononostante, il pro player si è sempre distinto come uno dei più apprezzati all'interno della community, attirando l'attenzione del team Mkers - casa del campione Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci - e prendendo parte alle competizioni mondiali di FIFA.

Dal novembre 2019, Fenech non può più partecipare ai tornei del titolo sportivo, per le continue violazioni delle norme di condotta stabilita da EA.

In seguito al primo ban, Fenech ha continuato ad assumere atteggiamenti tossici, e non solo nei confronti dei suoi avversari durante le partite di FIFA 20. Durante una livestream, ad esempio, Kurt0411 avrebbe insultato ripetutamente il suo rivale e persino vari impiegati di EA.

"Chiunque giochi ai videogame ha già detto cose del genere ai propri avversari, specialmente in FIFA. La differenza è che io ho una webcam davanti a me. Questo cambia le cose? No. Non mi interessa.", spiega lo stesso Fenech in un video. "Perché devo cambiare quello che dico solo perché c'è una telecamera davanti a me?".

Mettendo da parte le (discutibili) spiegazioni di Fenech, lo streamer avrebbe compiuto un altro particolare gesto durante un'altra diretta: qui sarebbe arrivato a sputare sul logo di FIFA, dopo aver imprecato svariate volte sia contro il suo avversario sia contro Electronic Arts. Kurt0411 avrebbe addirittura chiesto ai suoi fan di unirsi a lui nelle intimidazioni indirizzate a EA.

Questa volta Fenech ha oltrepassato ogni limite: il secondo ban, arrivato poche ore fa, è stato quello definitivo. In un comunicato ufficiale diffuso su Twitter, EA ha annunciato il ban dell'account di Kurt0411 dall'intero parco titoli del publisher, inclusi i giochi della serie FIFA. "Creiamo giochi e community per far divertire i giocatori. Creare un'esperienza sicura e divertente per tutti, senza timore di molestie o abusi, è una parte vitale di tutto questo", recita il comunicato di Electronic Arts.