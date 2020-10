FIFA 20: perché lo Stevenage è il club più popolare? E cosa c'entra Burger King?

Stevenage è una piccola città e un borough dell'Hertfordshire, Inghilterra, di appena 80 mila abitanti. Ha un team di calcio che milita nella quarta divisione del calcio inglese, la League Two, che viene dopo Premier League, Championship e League One. In raffronto al calcio italiano si tratterrebbe dell’equivalente della Serie D italiana. Allora, come ha fatto a diventare il club più usato nella modalità Carriera di FIFA 20?

Perché lo Stevenage è diventato il club più usato in FIFA 20

Tutto ruota intorno a Burger King. La famosa catena di hamburger, infatti, nel 2018 ha deciso di investire 50 mila sterline per diventare lo sponsor della piccola squadra inglese. Il suo logo è stato apposto sulle magliette bianche e rosse dello Stevenage e, grazie alle sue strategie di marketing, per la prima volta le magliette dello Stevenage, vendute a 42,99 sterline l’una, sono andate sold-out.

Burger King ha lanciato una forte campagna promozionale sui circuiti social, promettendo ai giocatori di FIFA sconti sui suoi menù e Whooper in omaggio. È la cosiddetta Stevenage Challenge: gli appassionati dovevano caricare i migliori goal virtuali realizzati con la maglia dello Stevenage con il logo di Burger King sui canali social della società.

È così che il web è stato inondato di gol di Cristiano Ronaldo, Messi e altri campioni del mondo del calcio, rigorosamente con addosso la maglia dello Stevenage. Supportata dalle agenzie David e LOLA MullenLowe, la campagna di marketing di Burger King è andata oltre le più rosee aspettative, con la capacità di sfruttare la viralità di FIFA e degli strumenti dei canali social moderni.

Forse c'è qualcosa da rivedere nella modalità Carriera di FIFA, visto che lo Stevenage ha finito la scorsa stagione al penultimo posto della League Two, il che non è propriamente compatibile con l'ingaggio di campioni di quel calibro. Quel che è certo è che il confine tra reale e virtuale è sempre più sfumato, e che qualsiasi imprenditore dell'era moderna non può prescindere dallo sconfinamento nella sfera virtuale per la promozione del proprio business.