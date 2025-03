FBC: Firebreak mostra il gameplay con un (divertentissimo) trailer al Future Game Show

In occasione del Future Games Show, Remedy ha condiviso un nuovo trailer di FBC: Firebreak, lo sparatutto in prima persona ambientato nell'universo di Control. Con il nuovo filmato, lo studio finlandese propone qualche sprazzo di gameplay in cui vengono mostrate alcune caratteristiche chiave del gioco.

FBC: Firebreak è ambientato sei anni dopo l'avventura di Jesse Faden. La Oldest House viene nuovamente invasa dalle creature del Sibilo, così la Direttrice mette in piedi l'operazione Firebreak schierando sul campo le migliori risorse del Federal Bureau of Control (FBC).

Tuttavia, gli agenti incaricati di fermare l'invasione sono semplici volontari inviati sul campo senza alcun addestramento. Come mostra il trailer, ognuno di loro avrà un equipaggiamento speciale che gli consentirà di sopravvivere e supportare la squadra. FBC: Firebreak, infatti, è un titolo cooperativo pensato per squadre di tre giocatori.

Saranno tre i kit di base tra i quali i giocatori potranno scegliere:

Jump Kit : si tratta sostanzialmente di un tank dotato di uno speciale fucile con cui compiere salti sovraumani, oltre che di un BOOMbox che permette di attirare orde di nemici prima di esplodere.

: si tratta sostanzialmente di un tank dotato di uno speciale fucile con cui compiere salti sovraumani, oltre che di un BOOMbox che permette di attirare orde di nemici prima di esplodere. Fix Kit : spesso individuato come ingegnere in titoli simili, si tratta di un ruolo più statico basato sulla difesa grazie a una torretta fissa e un'utile chiave inglese con cui effettuare diverse riparazioni.

: spesso individuato come ingegnere in titoli simili, si tratta di un ruolo più statico basato sulla difesa grazie a una torretta fissa e un'utile chiave inglese con cui effettuare diverse riparazioni. Slash Kit: l'immancabile medico dotato di un fucile il cui liquido consente sia di provocare danni agli avversari che di curare gli alleati.

Oltre alle dotazioni di base, i giocatori potranno fare affidamento su numerosi perk che consentono di modificare lo stile di gioco e l'andamento della partita. Chiaramente, potremo appurare la varietà e validità di questi perk solo provando il gioco.

In ogni caso, Remedy ha promesso numerosi contenuti gratuiti che arriveranno in seguito all'uscita. Tuttavia, ha anche chiarito che non si tratta di un live service, anche se sarà disponibile sin dal D1 su Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra e Premium così da popolare rapidamente i server e garantire un'esperienza multiplayer ottimale a tutti i giocatori.