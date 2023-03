Farming Simulator aiuta gli agricoltori a scegliere i propri trattori

In un recente articolo pubblicato da The Guardian, Giants Software ha raccontato in che modo il suo Farming Simulator interviene nella vita delle aziende agricole. Sono molti, infatti, gli imprenditori del settore che usano il videogioco per provare i trattori e scegliere quelli più adatti alla propria attività.

D'altro canto, il successo del titolo è dovuto all'elevata qualità simulativa che ha spinto numerosi produttori a collaborare con lo sviluppatore. Giants, infatti, racconta che per le prime iterazioni di Farming Simulator ha dovuto contattare numerose aziende per poter includere le loro macchine nel simulatore. Adesso, invece, la situazione si è completamente invertita ed è la software house a ricevere continue richieste.

Uno degli aspetti più interessanti è che ormai alcuni produttori di macchine agricole forniscono a Giants Software direttamente i progetti ingegneristici dettagliati dei mezzi. In alcuni casi, il lancio dei nuovi trattori viene perfino programmato in contemporanea con l'aggiornamento del gioco.

È sintomatico il caso di Göweil, un produttore di presse per fieno, il quale ha visto l'integrazione di nove macchinari all'interno del titolo. Il rilascio sul mercato è avvenuto insieme alla pubblicazione del pacchetto di aggiornamento che peraltro riporta tutti i dettagli tecnici delle presse così come sul sito ufficiale.

"Collaboriamo dal 2014 e vediamo se le nostre date coincidono, e questo rende le cose più interessanti. Quindi, fin dall'inizio, gli agricoltori sentiranno parlare della serie Q, e nello stesso giorno la comunità dei videogiocatori sarà in grado di scoprirla" ha dichiarato Pamela Engels, responsabile globale per la comunicazione e il marketing di Valtra.

Giants ha perfino sottolineato che le richieste da parte dei grandi marchi del settore superano le possibilità di integrazione. Il gioco per PC, infatti, consente di includere circa 500 prodotti, mentre quello mobile si ferma a soli 130. Per tali ragioni si trova spesso nella situazione di dover scegliere a quali dare la priorità.

L'aspetto più interessante, però, è che aziende come Valtra si sono spinte oltre il product placement, ovvero la semplice operazione di marketing per massimizzare le vendite. "Vediamo persone davvero impegnate, giocatori che discutono delle caratteristiche della macchina e di come equipaggiarla. Non è più un product placement" ha aggiunto la Engels.

Alla richiesta se Valtra usasse il feedback dei giocatori nello sviluppo dei nuovi macchinari, infatti, la responsabile ha detto di no, ma ha sottolineato che sarebbe una buona idea.