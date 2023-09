Far Cry 7 sarà così? Una famiglia in pericolo e una lotta contro il tempo per salvarla

Il prossimo capitolo principale di Far Cry, per convenzione chiamato Far Cry 7, arriverà nell'autunno 2025. Secondo Insider Gaming, il progetto è internamente noto come Project Blackbird ed è curato da Ubisoft Montreal. Inoltre, il nuovo titolo passerà dal motore Dunia allo Snowdrop che abbiamo visto in The Division.

Secondo le fonti, il prossimo capitolo di Far Cry sarà una storia non lineare, incentrata "sul salvataggio della famiglia rapita del giocatore". Si dice che la trama del gioco ruoti attorno a una ricca famiglia che è stata rapita da un gruppo di cospiratori chiamato "Sons of Truth" (Figli della Verità).

Sebbene il gioco sia in fase di sviluppo e quindi i dettagli possano variare, si mormora che la campagna imponga al giocatore di salvare "l'intera famiglia entro un periodo di tempo specifico". Si parla di "72 ore, o 24 ore in tempo reale", scrive Insider Gaming, aggiungendo che il timer può essere messo in pausa quando il giocatore entra in un rifugio.

Con storia "non lineare" s'intende che i membri della famiglia non devono essere salvati in ordine e alcuni possono essere uccisi, con un conseguente impatto sulla storia. L'obiettivo finale è quello di eliminare i "Figli della Verità", e per completare il gioco al 100% sarà necessario salvare tutta la famiglia.

Per trovare le persone rapite, Far Cry 7 introdurrà una nuova meccanica di interrogatorio, anche se "non significa necessariamente che otterrete le informazioni di cui avete bisogno dal nemico. A volte il nemico fornirà informazioni, a volte mentirà, resterà in silenzio o addirittura scapperà", conclude Insider Gaming.