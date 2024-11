Fallout 76: il team di sviluppo celebra gli oltre 21 milioni di giocatori dell'Appalachia

Fallout 76 ha superato i 21 milioni di giocatori e il team di Bethesda ha celebrato il risultato con un nuovo post in cui ricorda tutti i traguardi raggiunti in questi 6 anni. Inoltre, il team ha chiesto ai fan di votare il gioco agli Steam Labor of Love Award.

Il team di Bethesda Softworks impegnato su Fallout 76 ha celebrato con un blog post un nuovo traguardo: il gioco ha superato i 21 milioni di utenti. Come ulteriore dimostrazione di affetto e supporto verso l'unico capitolo del franchise live-service, il team ha chiesto ai fan di considerare l'idea di votare Fallout 76 agli Steam Labor of Love Award.

"Il nostro obiettivo principale in questi sei anni è stato quello di costruire questa fantastica community e di far evolvere il nostro gioco per soddisfare continuamente le sue esigenze attraverso più di 50 aggiornamenti gratuiti" si legge nel messaggio.

In effetti, dopo un avvio a dir poco travagliato caratterizzato da bug e mancanza di contenuti, Fallout 76 si presenta oggi come uno dei live-service più apprezzati. La mole di contenuti gratuiti è stata notevole, così come il miglioramento delle meccaniche e la correzione dei bug che hanno reso il gioco decisamente più godibile.

Proprio per la prossima settimana è previsto il rilascio di Gleaming Depths, il quale introdurrà un nuovo raid, nuovi oggetti leggendari a quattro stelle, nuovi titoli giocatore e gli animali domestici per il CAMP.

Il team sottolinea anche l'importanza del supporto da parte della community che ha consentito di introdurre così tante novità e miglioramenti. Gli sviluppatori, infatti, hanno ricordato ai giocatori che il loro feedback svolge un ruolo fondamentale, qualsiasi sia la piattaforma con il quale lo forniscono, che sia essa X, Reddit o Discord, ad esempio.

A tal proposito, la software house ricordare la disponibilità per i giocatori del PTS (Player Test Server) che consente di provare i nuovi contenuti di gioco in anticipo così da segnalare eventuali criticità agli sviluppatori.

"In questi sei anni, la community è sempre stata al centro dei nostri pensieri quando abbiamo implementato cambiamenti e introdotto nuovi contenuti. Non possiamo ringraziarvi abbastanza per i vostri contributi e il vostro supporto! Siamo impazienti di vedere come la community di Fallout 76 contribuirà al gioco negli anni a venire".