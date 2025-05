Fallout 76: arriva la pesca e sì, potrete costruirvi una casa galleggiante mobile

Con la stagione 21, Fissione per la pesca, Fallout 76 introduce una nuova attività ricreativa, ma che consentirà di ottenere interessanti ricompense: la pesca, appunto. Insieme a questa, saranno introdotti numerosi contenuti che consentiranno di intraprendere una vera e propria vita da pescatore in Appalachia.

Innanzitutto, il nuovo pezzo di equipaggiamento: la canna da pesca. Allo strumento saranno legate una serie di missioni per ottenere nuove ricompense. Nel frattempo, i giocatori potranno dilettarsi a pescare, in qualsiasi zona sia possibile nuotare, una buona varietà di pesci, tra cui: Noxious Sawgill, Bloodwhisker, Glowing Gulpy e uno dei dodici axolotl che cambieranno ogni mese.

Come suggerisce il titolo, sarà possibile costruire un vero e proprio C.A.M.P. capace di navigare. Si tratta sostanzialmente di una casa galleggiante che può essere ormeggiata sulle coste o condotta attraverso le aree acquatiche per pescare nella comodità della propria abitazione ben equipaggiata.

Ovviamente, con "ben equipaggiata", non si intendono solo le attrezzature già disponibili. Con la stagione 21 e l'introduzione della pesca, infatti, verrà aggiunto un nuovo banco da lavoro per il pesce, nuove ricette che consentiranno di cucinare i pesci per ripristinare salute e famo o realizzare bocconcini per ulteriori bonus, e numerosi accessori per personalizzare il proprio C.A.M.P. a tema ittico.

Il nuovo update "Fissione per la pesca" sarà disponibile dal 3 giugno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam. L'aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori, ma sarà disponibile un nuovo season pass per accedere a ricompense a tema aggiuntive.