Fallout 76: arriva (in beta) l'aggiornamento che consente di giocare come Ghoul

Dopo il successo della serie TV e l'affetto dei fan sviluppato verso Cooper Howard (interpretato da Walton Goggins), Bethesda accontenterà i giocatori di Fallout che desiderano vestire i panni di un Ghoul. Con il prossimo aggiornamento di Fallout 76, per la prima volta nella storia del franchise, i giocatori potranno diventare Ghoul.

Innanzitutto, va sottolineato che la mutazione a Ghoul è possibile solo nell'endgame, poiché la missione sarà disponibile dal livello 50. È interessante notare che il personaggio è del tutto personalizzabile: l'utente potrà scegliere proporzioni del viso, aspetto e perfino la texture della pelle. Il processo, inoltre, è anche reversibile, ma sarà possibile tornare alla forma umana una sola volta gratuitamente.

Il team di Fallout 76, però, ha condiviso numerosi dettagli in merito alla caratterizzazione dell'esperienza da Ghoul. Questi saranno immuni alle radiazioni, anzi l'irraggiamento radioattivo ripristinerà i punti ferita. Inoltre, le radiazioni in eccesso potranno essere accumulate in una nuova risorsa denominata Glow. In base a come avremo sviluppato il personaggio, Glow fornirà effetti diversi. Inoltre, saranno aggiunte 32 carte perk esclusive per i Ghoul che potranno utilizzarle insieme a quelle già disponibili per gli umani.

Nel caso ve lo steste chiedendo, sì potrete diventare anche "Ferali". I Ghoul, infatti, non avranno né sete né fame, ma dovranno tenere sotto controllo il "Livello Ferale" che, una volta raggiunto, ridurrà i punti ferita e la precisione con la armi, ma fornirà un bonus al combattimento corpo a corpo.

Infine, intraprendere l'avventura da Ghoul avrà effetti anche sull'interazione con le fazioni. Ad esempio, non saremo ben accetti dalla Confraternita d'Acciaio. Tuttavia, questo aprirà a nuovi percorsi narrativi e non bloccherà le missioni. Inoltre, vi saranno anche soluzioni per nascondere il proprio stato di Ghoul.

Al momento non è stata condivisa una data d'uscita, ma il team prevede di rilasciare l'aggiornamento all'inizio del 2025. Nel frattempo, chi volesse provare le novità del nuovo update, può accedere al PTS (Public Test Server) disponibile su Steam.