Fallout 3 sarà presto gratuito su Epic Games Store

Rilasciato nel 2008, Fallout 3 è stato uno dei titoli in assoluto più apprezzati quell'anno. Non solo offriva un'ambientazione sci-fi post-apocalittica accattivante, ma permetteva di esplorare un vasto mondo di gioco con le sue storie e i suoi personaggi, offrendo decine di ore di gioco. Dal 20 ottobre sarà possibile riscattarlo gratuitamente su Epic Games Store, all'interno dell'iniziativa della piattaforma di offrire nuovi videogiochi gratuiti ogni giovedì.

Attualmente, invece, è possibile ottenere Darkwood e ToeJam & Earl: Back in the Groove! Il primo è un survival horror che si vive dalla prospettiva isometrica dove si esplora un mondo proceduralmente generato alla ricerca di materiali per alimentare la sopravvivenza e costruire nuove risorse. ToeJam and Earl è invece un'avventura in stile rogue-like anni '90 con grafica molto colorata e personaggi divertenti.

Il 20 ottobre arriverà anche Evoland Legendary Edition, con i due capitoli di questa serie di giochi di ruolo con gameplay che si evolve man mano che si procede nell'avventura.

Tornando a Fallout 3, sarà riscattabile a partire dalle 17:00 e rimarrà disponibile gratuitamente per una settimana. Ci sarà, quindi, tempo anche per assicurarselo successivamente. Inoltre, non si tratterà della versione di base di Fallout 3 ma della Game of the Year Edition, la quale include le espansioni rilasciate dopo il lancio del gioco originale.

Non è l'unica notizia rilevante in casa Bethesda, visto che nei giorni scorsi, Todd Howard, principale responsabile di Bethesda Game Studios, ha detto che Starfield avrà molti più dialoghi di Skyrim e Fallout 4.